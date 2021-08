"Frigerio ataca al Presidente porque quiere esconder a Macri", afirmó Cresto

La mochila de Frigerio

Impacto de la pandemia

Las legislativas

Más allá de encontrarnos en veredas ideológicamente opuestas, es importante que los dirigentes demos ejemplo de madurez y convivencia democrática, para mejorar la calidad de la política. pic.twitter.com/cLF2eTioJm — Enrique Tomás Cresto (@EnriqueCresto) August 21, 2021

Foto con Frigerio

Antigrieta

Enrique Cresto tomó licencia como intendente de Concordia a pedido de Alberto Fernández cuando en 2019, lo convocó para un cargo nacional. El entrerriano ahora acaba de presentar la renuncia como titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), para ser precandidato a diputado nacional en una lista de unidad.Aunque cedió la firma y la conducción del Enohsa al subadministrador y suspendió el goce de haberes, el trámite de la dimisión de Cresto está pendiente de resolución.Su principal oponente es Rogelio Frigerio, que debe dirimir la interna de Juntos por Entre Ríos con un sector del radicalismo. Cresto afirma que con el exministro de Cambiemos, representan "dos modelos de país totalmente diferentes", pero se manifiesta "antigrieta" y no se privó de subir una foto en las redes sociales, junto a su contrincante.Cresto se refirió a las declaraciones de Frigerio, quien afirmó que se falta a la verdad, cuando se dice que no hubo obras en el gobierno de Macri.“Que traiga a un intendente de Cambiemos que diga si en la gestión de Macri recibió una obra de agua y saneamiento. No va a encontrar. Es la realidad. No es una cuestión personal, porque nunca tuve mala relación con él. Lo que pasa es que Frigerio tiene una mochila muy pesada, camina por Entre Ríos y siente esa mochila de las políticas del macrismo. No solamente por haber sido ministro del Interior, sino por haber ingresado al gobierno de Cambiemos y haberse mantenido hasta el último día. Le pesa muchísimo.Sobre la acción de gobierno y cómo fue afectada por la pandemia, el precandidato a diputado, sostuvo que “de los 19 meses de gobierno del Frente de Todos, 16 fueron en pandemia. Los objetivos y el plan de acción tuvieron que recalcularse. Cada día que pasa vamos a estar mejor. Si bien ese bienestar no llegó al 100% de la gente, porque estamos viviendo los efectos de la pandemia, todos los índices de crecimiento lo marcan. Hablo con la UOCRA de Entre Ríos casi todos los días. Tenían 12000 personas inscriptas, bajaron a 4000 con el macrismo y, con pandemia y todo, ya tienen 7000. Se verá el resultado. En Entre Ríos, el triunfo del oficialismo será contundente”, remarcó.Por otra parte, ratificó la marcha de la obra pública. “El actual gobierno le da obras a todos, no le importa el signo político. Yo ni me entero de qué partido son los que vienen. Me presentan los proyectos, firmamos el convenio y a veces, después de que firmamos les pregunto, ¿de qué partido sos?”, explicó Cresto.En referencia a la importancia de las elecciones legislativas y lo que se juega en las mismas, el ex intendente de Concordia, sostuvo que “todo está en juego. Intento no hablar de Frigerio porque a me enseñaron que de los otros, nada; de uno, poco; y de las cosas, mucho. Pero hablo de Frigerio porque él habla del Presidente. Lo ataca porque quiere esconder la vergüenza que lleva en su espalda, que es Macri. Fernández está reconstruyendo la Argentina y es la síntesis del Frente de Todos. Frigerio lo ataca con mentiras y dice que hay que votar a Cambiemos para ponerle un freno al kirchnerismo y que el país no sea Argenzuela. ¿Por qué el Congreso se va a transformar en Argenzuela si los doce años de Néstor Kirchner y Cristina todo lo que se aprobó en el Parlamento fue a favor de los argentinos?”, se preguntó el precandidato.“La oposición, un gobierno neoliberal que ha endeudado a la Argentina en dólares, tiene como estrategia que la gente cuando vaya a votar tenga la imagen de la cena de Alberto que está continuamente los medios. Es subestimar al electorado. La foto que hay que poner es la del debate de Macri en 2015. No puede decir que no hubo tarifazo, que no hubo inflación”, resaltó el entrerriano.Cabe recordar que Cresto subió a sus redes, una foto con Frigerio y al ser consultado por la misma, respondió: “fue casualidad. Nos cruzamos en Maciá, en una obra que llevamos adelante, que pertenecía a su área y nunca se hizo. Le dije: "Esta obra era del ministerio de Obras Públicas, son fondos de tu gestión que no se ejecutaron". En nuestro caso, no van a quedar fondos, porque ejecutamos la que tenemos y la que no tenemos. Al 30 de julio ya ejecutamos el presupuesto de todo el año”, sostuvo sobre su gestión al frente del Enhosa.Al volver al mensaje en Twitter, que parecía más amigable con Frigerio, Cresto sostuvo en diálogo con: “yo soy antigrieta. Lo demostré en mis cuatro años como intendente de Concordia. Todas mis ordenanzas se aprobaron por unanimidad. Es lindo hablar de ser antigrieta y el diálogo, pero sirve si se acompañan con acciones que no generen grieta. No se discute una guerra contra Frigerio, pero representamos dos modelos de país totalmente diferentes”, concluyó.