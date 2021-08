Bahl dijo que la ampliación de Zanni será la obra de mayor impacto de su gestión

“Una de las obras de mayor impacto”

En visita a los estudios de radio “Costa Paraná”, el intendente de Adán Bahl habló del trabajo integral de ensanche de avenida Zanni, al indicar que “va a ser, seguramente, una de las obras de mayor impacto de nuestra gestión”. Dijo que no sólo se trata de ampliar la calzada sino de la instalación de un sistema de servicios en 36 cuadras, como semaforización sincronizada, iluminación LED, tratamiento hidráulico para la contención de los líquidos que se integran a un sector por el que transitan unos 15.000 vehículos por día.Habló de los trabajos en la Avenida Circunvalación, en el Parque Urquiza con la Costanera incluida, de las obras de saneamiento para complejos habitacionales y de la reestructuración de la deuda municipal.La presencia de Bahl en el programa “Para empezar” permitió desarrollar un diálogo con varios temas de agenda, además de escuchar inquietudes de oyentes que el intendente contestó.Uno de los temas planteados fue el proyecto del Departamento Ejecutivo presentado en el Concejo Deliberante para reestructurar la deuda municipal, teniendo en cuenta que hubo una toma de crédito de la gestión anterior por 7,2 millones de dólares.“La deuda que tiene hoy la Municipalidad -explicó-, que se tomó en la gestión anterior es una partecita muy pequeña de la deuda que tomó la provincia. La provincia, hace algunos años emitió un bono internacional, de 500 millones de dólares, con una tasa del 8,75 y, con buen criterio el gobernador le dijo a los intendentes que se tenía la posibilidad de financiamiento y para los municipio que querían adherir había una parte similar a la coparticipación. El intendente anterior dijo ‘bien, sí, a nosotros nos interesa ese financiamiento’ y tomó 7.200.000 dólares que proporcionalmente le correspondían a Paraná”.Continuó exponiendo al respecto: “el año pasado pasó, lo que ya sabemos a nivel mundial con la pandemia, y el gobierno provincial hizo una readecuación de ese proceso y lo único que nosotros estamos haciendo es adaptarnos a eso. No hay otra opción porque no podemos no hacerlo debido a que es una deuda que está calzada con la deuda provincial”. Lo mismo deben hacer los otros municipios que tomaron el crédito, porque además de beneficioso es necesario para renegociar los pagos luego de que cambiaran las condiciones económicas imperantes en todo el mundo por la pandemia. De cualquier modo dijo que no se trata de ningún beneficio extraordinario ni de quita de capital, sino de una estrategia en común de los estados que tomaron el crédito para fijar mejores condiciones de devolución.En la charla radial, el actual intendente afirmó, en este punto, que “se está haciendo una administración que paulatinamente nos está dando independencia económica” y recordó que “se hizo un proceso de verificación de deudas que permitió ahorrar a todos los paranaenses cientos de millones de pesos”, tras lo cual se consolidó la deuda y se está pagando.Con el pago de la deuda, llegó la posibilidad de financiar obras con fondos municipales y recuperar la prestación de servicios, como la recolección de residuos, que estaba atravesando una grave crisis al momento de asumir la actual gestión. Por eso Bahl destacó el trabajo de empleados municipales, de la coordinación en las distintas áreas y la incorporación de infraestructura para comenzar inmediatamente de asumir con la prestación de los servicios.En ese momento anunció que a fin de año o en los primeros días de enero próximo, se instalarán los nuevos contenedores para residuos diferenciados y separados, y la incorporación de nuevos camiones necesarios para la recolección de residuos separados, en un proceso que demandará una inversión de 200 millones de pesos. “De esta manera, la basura que puede ser reciclable tendrá mayor calidad para las personas que hacen el reciclado. Nosotros cuidamos el ambiente, no llevamos todo al volcadero”, completó y precisó que los lunes se juntan 320 toneladas de residuos en la ciudad.Otro de los temas tratados en la entrevista fue la ampliación de Avenida Zanni, una obra largamente esperada por los vecinos de la ciudad porque por allí pasan entre 12.000 y 15.000 vehículos por día. Se dijo que los trabajos requirieron una inversión de más de 700 millones de pesos para 36 cuadras. “Va a ser, seguramente, una de las obras de mayor impacto de nuestra gestión. Desarrollamos el proyecto ejecutivo, se hizo todo un estudio porque nosotros vamos a ver el ensanche de la avenida, pero no es sólo eso; toda la cañería de agua va por fuera de la traza y eso va a implicar que si se llega a romper dentro de algunos años un caño de agua va a poder ser reparado fácilmente y sin romper la calzada”.“Además -continuó- se hace una readecuación de las cloacas, habrá una semaforización sincronizada e iluminación LED en las 36 cuadras, se hace toda la señalética, se hace un tratamiento hidráulico para la contención de los líquidos en todo el proceso y se plantarán 400 nuevos árboles”.También dijo que la obra está planificada cada 500 metros que deben ser realizadas en un plazo máximo de ocho semanas, para no generar problemas en todo el trayecto. Y contó Balh que para planificar hubo reuniones con las vecinales y representantes de instituciones del lugar. “La obra va muy rápida; yo voy día por medio y me sorprendo de lo rápido que va. Esto es gestión”, definió.“En los próximos meses los paranaenses van a poder ver lo que es Avenida Circunvalación, o sea la ruta 2 que conecta la parte de San Benito con Almafuerte. Esa es una obra faraónica. Ocho veces viajé a Vialidad. Me sentaba en el pasillo a esperar que me atendiera el presidente de Vialidad”, contó el intendente.Luego un oyente preguntó por posibilidades para financiar la construcción de viviendas o terrenos y sobre eso dijo el mandatario: “Nosotros estamos gestionando porque el gobierno ahora ha lanzado viviendas. En la actualidad tenemos la construcción de 500 viviendas en calle Báez al final. Hemos entregado terrenos a la provincia para licitar en Vértiz y Montiel, con todo el esquema de infraestructura. Estamos terminando la planta de tratamiento de líquidos cloacales para el Procrear (el complejo habitacional de calle Espejo) que en dos meses estará terminado y a partir de ese momento llevamos de 326 a 800 viviendas por lo que se van a estar construyendo otras 400 viviendas más utilizando la misma planta y la misma infraestructura”. Agregó que logró la autorización de financiamiento para pavimentar desde Avenida Ejército, desde calle Galán hasta el barrio del Procrear.Otros anuncios formulados por el intendente fue la licitación de la puesta en valor del parque infantil Petit pisant, en la avenida Laurencena, es decir sobre la costanera; la adjudicación de refacción para el edificio conocido como La Boya, en la misma avenida costanera, donde estará la sede de la Editorial Municipal y la construcción del tramo de la ciclovía entre Puerto Nuevo y el Thompson y la canalización subterránea de agua que bajaban desde la barranca hacia el balneario municipal.Afirmó que para octubre o noviembre del año que viene los trabajos de la peatonal quedarán completos y la charla permitió repasar todo lo hecho en el lugar hasta el momento. A la vez dijo que se estarán terminando las tareas en la plaza Alvear y todo el entorno.“Terminaremos la costanera y el año que viene vamos a hacer toda la Plaza 1° de Mayo”, agregó.La entrevista dejó un momento también para hablar del clima de campaña y la percepción que tiene el vecino de cara a las elecciones. “De a poco se ve un mejor esa percepción del vecino porque no es que haya un rebrote económico pero sí perspectiva de mejora sustentable debido a que se está saliendo de la pandemia por la vacunación y también hay distintas acciones intervenciones macro que hace que la economía empiece nuevamente a levantar”, contestó el intendente y anunció que en el verano se aplicarán políticas en la ciudad para buscar reactivar la economía.Habló de empresas puntuales que generaron trabajo en los últimos meses, como una fábrica de ascensores, una planta recicladora de plástico, una fábrica de pastas que invirtió 3 millones de euros. “Son paranaenses que invierten, viven y generan trabajo para Paraná”, finalizó. Fuente: (Radio Costa)