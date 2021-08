Trotta: “El 2022 será el año de la recuperación de la presencialidad absoluta”

Protocolos especiales

Intensificación de la presencialidad en las aulas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, estuvo presente en la pantalla de Elonce TV y brindó detalles sobre la presencialidad en las escuelas, condiciones sanitarias, protocolos y adquisición de netbooks.“La primera instancia es que venimos mejorando los indicadores epidemiológicos en todo el país y es por el avance de la vacunación; a partir del diálogo con diversas organizaciones de la salud, logramos modificar algunas pautas en los protocolos para maximizar la presencialidad en las escuelas”, sostuvo Trotta aLas modificaciones que propone el Ministerio de Educación de la Nación a los protocolos vigentes, definidos en la resolución Nº 398/2021, serán presentadas este jueves en una nueva asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE).En este sentido, el ministro destacó que las escuelas que tuvieron un regreso pleno a la presencialidad con 1,5 metros de distanciamiento lo continúen y en los establecimientos que no pueden dar ese paso, “lo puedan reducir a 90 centímetros y sostener el uso de barbijos y ventilación cruzada”, expresó.En este sentido, el ministro hizo la salvedad de que en las instituciones que no se pueda garantizar ese distanciamiento, se puede ir a una distancia inferior, pero compensando esa reducción de las distancias con varias medidas.y cualquiera de las instituciones que deban llevar a cabo un distanciamiento inferior a 90 centímetros en el aula se van a tener que aplicar estas tres medidas y nos comprometimos a acompañar con la transferencia de recursos en las escuelas que no estén en condiciones de afrontar los recursos”.En esta ocasión, el funcionario nacional dijo que no anunciaron la vuelta a la presencialidad con anterioridad ya que “hoy los indicadores muestran la posibilidad de avanzar en la intensificación de la presencialidad, que es a partir del 1º de septiembre”.“Cada jurisdicción tiene que presentar como va a ser el proceso de instrumentación de los nuevos protocolos y desde allí los tiempos necesarios, será de manera progresiva, según cada provincia y nivel”, explicó y dijo que “la resolución opera como un mínimo de condiciones para garantizar los cuidados de la salud”, resaltó.En cuanto a las proyecciones que se habían planteado a comienzos del ciclo lectivo 2021, el ministro explicó que fueron diferentes en las jurisdicciones según la situación epidemiológica: “En Jujuy y Misiones se logró sostener la presencialidad con protocolos durante todo el año, porque el impacto de la segunda ola de (covid) no implicó que los distritos esten en situación de alarma”, explicó.En esta oportunidad el funcionario recordó que los años 2020 y 2021 se consideraron como una unidad pedagógica, es decir que”, y enfatizó que los estudiantes deben alcanzar por lo menos el 70 por ciento de los contenidos priorizados para promover el ciclo lectivo.“En el caso de que los estudiantes no logren ese objetivo no se va a extender el ciclo, tendrán instancias en diciembre, febrero y de ser necesario en marzo, aunque ya haya comenzado el ciclo 2022”.

El 2022 será el año de la recuperación de la presencialidad absoluta

Ciclo lectivo 2022

A unos meses de culminar el ciclo lectivo 2021, el ministro dijo que el desarrollo de clases en el 2022 será similar a como era antes de la pandemia; “, además las llegadas de vacunas nos permitirán garantizar la salud, en primera instancia a adolescentes y niños”, expresó., que en países se utiliza para inmunizar a adolecentes”, expresó.