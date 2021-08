Galimberti adelantó voto castigo hacia el gobierno nacional y provincial

“Tendremos el respaldo de los entrerrianos por ser la principal propuesta de la oposición. Hay mucha disconformidad en la gente, no solo con la situación sanitaria, sino económica y social”, opinó el precandidato a diputado nacional por la lista 502 B Entre Ríos Cambia.



El precandidato a Diputado Nacional por la lista 502 B Entre Ríos Cambia visitó este jueves el Departamento La Paz. Lo hizo acompañado por otros tres integrantes de la lista: Mariana Salinas (Concordia), Darío Schneider (Crespo) y Roberto Franco (Bovril).



En su paso por Santa Elena, Galimberti, recibido en el Comité de la UCR local, adelantó que habrá un voto castigo hacia el Gobierno Nacional y Provincial y dijo que “Mucha gente acompañará las propuestas de Juntos por Entre Ríos”. Se mostró confiado y planteó que “Tendremos el respaldo de los entrerrianos por ser la principal propuesta de la oposición. La palabra del presidente Alberto Fernández se devaluó muchísimo y eso “pega” fuerte en la intención de los votantes. Hay mucha disconformidad en la sociedad, no solo con la situación sanitaria, sino económica y social”. 20 años de lo mismo Al analizar la situación provincial, el intendente de Chajarí planteó que “Entre Ríos es gobernada por el peronismo hace veinte años. Solo basta mirar índices para notar que cada vez se hace menos obra pública y que el sistema de salud deja mucho que desear”.



“La política debe medirse no solo por cuestiones económicas, sino por oportunidades que se dejan pasar. Entre Ríos viene retrocediendo y mirando a Santa Fe y Córdoba, en nuestra Región Centro, se nota la diferencia, se observa cómo avanzaron ambas en relación a nuestra provincia”, agregó.



Sobre el anuncio que con bombos y platillos hizo esta semana la gestión de Bordet de las gestiones ante Nación para adquirir financiamiento internacional para mejorar caminos productivos, Galimberti, en tono reflexivo, opinó que “Estamos en época de campaña, pero necesitamos menos anuncios y más concreciones, menos palabras y más hechos concretos”.