Bordet destacó el rol de la militancia "en la construcción de la unidad”

El mandatario, también presidente del Partido Justicialista de la provincia, acompañó a las y los candidatos a diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos en una jornada en Concepción del Uruguay. En ese marco se reunieron con militantes, dirigentes y referentes del departamento. El encuentro fue en la sede partidaria del peronismo uruguayense.“Esta es una lista joven, pero en la que todos nuestros candidatos también cuentan con experiencia; son militantes, porque jugamos un proyecto colectivo, un proyecto donde todos somos necesarios”, arengó el gobernador.Acompañaron al mandatario la vicegobernadora, Laura Stratta, el intendente Martín Oliva, y los candidatos y candidatas Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte.Durante su discurso Bordet recordó lo que generó la aparición de la pandemia: “no fue fácil gobernar”, afirmó, pero recordó que “siempre hay desafíos”, y que “los peronistas siempre le ponemos la cara y el cuerpo a todas las circunstancias, por más adversas que sean”.En esa línea, Bordet realizó un repaso de las principales decisiones del gobierno nacional anterior que perjudicaron a la provincia y a la gente; y en ese marco destacó el rol de la militancia en la construcción de la unidad que permitió recuperar el gobierno nacional para el Frente de Todos.“Entendimos que la única forma de poner un límite era uniéndonos todos y todas, los peronistas y también los partidos que nos reconocemos dentro del campo nacional y popular”, puntualizó. Pero “la unión no se hace desde lo declamativo, o desde la voluntad, sino se hace desde la amplitud”.“En Entre Ríos que teníamos que construir esa unidad, que teníamos dejar esos matices que nos separaban de lado y construir un frente político que nos permitiera recuperar el gobierno nacional para el desarrollo del país, y esto lo hicieron ustedes, lo hizo cada militante, lo hicieron los militantes de Concepción del Uruguay, de Paraná, de Concordia, de Gualeguaychú y de cada pueblo, porque era mucho más importante devolverle la dignidad a la gente y poner fin al neoliberalismo que había causado tanto daño a nuestras sociedades”, continuó el mandatario.Por último, sostuvo que desde el Frente de Todos “seguimos trabajando para la recuperación económica, con los productores, los comerciantes, con las Pymes, la economía social”, y recordó que “ahí estuvimos acompañando las políticas del gobierno nacional que volvieron a poner equilibrio en la desmesura de los tarifazos para que la gente pueda acceder a servicios tan esenciales como la energía eléctrica o el gas en invierno”.“A esto lo pudimos hacer porque hay un presidente y una vicepresidenta, un equipo, un Frente que tiene bien claro hacia dónde iba la distribución del ingreso, que ese dinero que se produce en Argentina tiene que estar destinado a mejorarle la calidad de vida a la gente, que no puede fugarse como sucedió en el gobierno nacional anterior”, diferenció.Por su parte, Cresto remarcó que “la militancia peronista tiene una enorme responsabilidad en estas elecciones”. “Muchísimo más importante que los nombres de los compañeros y compañeras que integramos las listas, es la defensa de este modelo nacional que puso a la Argentina de pie, aún con la amenaza de la pandemia y conviviendo con las consecuencias del desastroso gobierno macrista neoliberal”.“Esta es la batalla cultural que tenemos que dar desde la militancia y el compromiso con el peronismo, esto es lo que tenemos que poner en debate en cada hogar, en cada lugar”, propuso el candidato a diputado nacional.En ese sentido, enfatizó que en las próximas elecciones “hay dos modelos en pugna: uno propone volver al pasado, a la Argentina de Macri, de la especulación financiera y la exclusión. El otro, el nuestro, el del Frente de Todos, es una puerta abierta al futuro que promueve la consolidación de un modelo de producción, trabajo y desarrollo, en una Argentina grande y para todos”. “Esto es lo que cada peronista entrerriano, en cualquier rincón de la provincia, tiene que defender en estas elecciones”, sostuvo en diálogo con los referentes del departamento Uruguay.Al hacer uso de la palabra, la diputada nacional y candidata a la reelección, Carolina Gaillard, subrayó que “cada uno de nosotros sabemos lo que significa tener un gobierno provincial y ser parte de un proyecto nacional”, “no hay posibilidad de que los entrerrianos y entrerrianas vivamos mejor sino tenemos acompañamiento del gobierno nacional”, expresó.“En esta elección se juega eso: si en 2023 seguimos gobernando este país y seguimos apostando a la reconstrucción, a que haya un Estado presente que dé respuestas a aquellos que más necesitan, o si volvemos para atrás", diferenció Gaillard.Asimismo, la candidata oriunda de General Campos sostuvo que "para el peronismo lo central es la salud y la vida, por eso pusimos toda la energía en salvar la mayor cantidad de personas y fortalecer el sistema sanitario para que a nadie le falte la mascarilla de oxígeno para que a nadie le falte el respirador”.“Nuestro eje fue ese, y hoy es la reactivación económica”, enfatizó Gaillard, pero aclaró: “con memoria compañeros. Nosotros no podemos perder de vista que cuando el neoliberalismo fue gobierno destruyo todo, y hoy necesitamos avanzar para lograr la vida que queremos".“Encuentros como estos son necesarios, porque la militancia fue la que puso el cuerpo en los momentos más críticos del macrismo, buscando estrategias y generando todas las herramientas posibles para que la gente lo pase lo menos peor posible, una tarea que continuaron realizando durante la pandemia”, sostuvo a su turno Tomás Ledesma.El candidato más joven de la lista del Frente de Todos explicó que “estamos reafirmando el compromiso que tomamos con la sociedad en 2019, apostando a la reconstrucción argentina, con crecimiento y desarrollo luego de haber pasado por el momento más crudo y difícil de la pandemia y que, con un proceso de vacunación muy avanzado, ahora vamos a poder profundizar el plan de gobierno y avanzar en soluciones que tengan que ver con mejorarle la vida a la gente”.