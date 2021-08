Bordet: “estas elecciones son para ratificar un rumbo y un modelo de gestión”

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con representantes de pequeñas y medianas empresas, clubes deportivos, gestores culturales y de universidades públicas y privadas de Concepción del Uruguay. Convocó a trabajar por “la provincia que queremos” y sostuvo que “estas elecciones son para ratificar un rumbo y un modelo de gestión”El encuentro se desarrolló en la Isla del Puerto, de la ciudad. Allí, el mandatario intercambió opiniones junto con pequeños y medianos empresarios, comerciantes, dirigentes deportivos, referentes culturales y universitarios. Analizaron la situación de la provincia y coincidieron en trabajar para “salir adelante”, desde “los valores de Entre Ríos”, que tienen que ver con “el respeto, el diálogo y tolerancia”.Después de repasar las obras que los gobiernos nacional, provincial y municipal llevan adelante en Concepción del Uruguay, Bordet sostuvo que “es importante poder seguir aplicando este tipo de políticas públicas”, “ese es el sentido de venir a conversar con vecinos que representan distintos sectores de la ciudad: el comercio, la industria, estudiantes de las universidades, de los clubes deportivos”, enumeró.Además recordó que desde la provincia “tenemos una profunda vocación de diálogo y de respeto a la hora de definir las acciones de gobierno”, y subrayó que las decisiones que toma la provincia “no sólo tienen que ver con obras públicas, desarrollo y salud, sino también con escuchar a nuestra gente”.“Por eso estamos hoy aquí, dialogando, como lo hacemos siempre, para corregir errores. Porque todas las personas somos falibles. Hay que retomar ese rumbo, mejorar y salir para adelante”, continuó Bordet ante representantes de diversos sectores de la ciudad, y llamó a hacerlo desde “los valores de Entre Ríos”, que tienen que ver con “el respeto, el diálogo y tolerancia”.Por último, se refirió a las elecciones próximas y pidió valorar “esta oportunidad que nos ofrece el sistema democrático de elegir a nuestras autoridades”, y ratificó que “vamos a seguir trabajando todos los días: Lo seguiremos haciendo con nuestros productores, atendiendo permanentemente los reclamos sectoriales; y lo haremos con nuestros estudiantes, promoviendo nuestra educación universitaria, de la cual estamos muy orgullosos”.Estuvo acompañado por los candidatos y las candidatas a integrar la Cámara de Diputados, Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte. También estuvieron presentes la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de La Histórica, Martín Oliva.Además, el mandatario provincial puso de relieve las dificultades con las que se enfrentó el gobierno del Frente de Todos al asumir en 2019 por “la situación económica y, en particular, del sistema de salud”, que había dejado el gobierno de Cambiemos.“Nos costó mucho poner en marcha el país”, reiteró Bordet y remarcó que “de 19 meses de gestión, 16 fueron en pandemia”. Por eso llamó a “consolidar este programa de gobierno para los próximos años”, y resaltó que “el Congreso necesita de diputados y diputadas como los que proponemos desde el Frente de Todos que impulsen el trabajo, el comercio, la industria y el desarrollo”.En ese marco, sostuvo que la lista de candidatos y candidatas del Frente de Todos “está integrada por personas jóvenes pero con trayectoria y experiencia”. “Van a llevar lo mejor de la provincia de Entre Ríos al Congreso”.También estuvieron presentes los ministros de Producción, Juan José Bahillo, de Planeamiento, Marcelo Richard, el senador Horacio Amavet, y el titular del IAPV, Marcelo Bisogni.Por su parte, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Enrique Cresto, contó la experiencia de trabajo de su familia en sectores económicos como la alfarería, la citricultura, la metalmecánica y los servicios. “Lo menciono para que tengan la tranquilidad de que conocemos las necesidades de cada sector, porque somos parte de la construcción de esta provincia”.Tras hacer alusión a su experiencia como intendente, manifestó que lo que está en juego en esta elección no son candidaturas o cargos, “sino dos modelos de país”. “Por eso vamos con un frente unido, porque defendemos este modelo donde Entre Ríos es protagonista. Es difícil hablar de elecciones en este contexto, pero avizoramos un futuro con esperanza”, manifestó y puso de relieve la importancia del Congreso para que “las buenas políticas públicas se transformen en políticas de Estado, para que no queden a merced del gobierno de turno”.Por último, destacó que la articulación de Nación y provincia permitió la reactivación de las obras públicas en Entre Ríos y subrayó que “las obras no solo son importantes como generadoras de empleo, sino también para mejorar la calidad de vida de la gente”. Además, brindó detalles de una propuesta de ley que viene trabajando para garantizar el acceso universal al agua potable.“El gobernador siempre nos remarca que hablemos del futuro, de nuestros proyectos. Como este del agua, tenemos muchos otros proyectos que tienen que ver con el federalismo de los recursos. Agua, cloaca, energía eléctrica e internet son las condiciones básicas para que las personas se queden a vivir en esos pueblos”, concluyó Cresto.