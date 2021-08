Gómez Alcorta: "La Ley Micaela es imprescindible y absolutamente central"

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, resaltó que "hoy la Ley Micaela es imprescindible, porque viene a dar lo que no dimos antes" tras firmar convenios en materia de género con el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse), Héctor Paz.



En ese aspecto la funcionaria nacional dijo que "la Ley Micaela para nosotros es absolutamente central, porque viene a paliar un déficit de nuestras propias formaciones".



"El día que tengamos efectivamente en todas las universidades la formación en perspectiva de género, no va a ser necesaria la Ley Micaela", remarcó, pero dijo que "hoy la Ley Micaela es imprescindible, porque viene a dar lo que no dimos antes".





Gómez Alcorta y el rector de la Unse firmaron este martes convenios de cooperación mutua para fortalecer políticas de gestión universitaria sobre temas vinculados a la erradicación de todo tipo de violencias, inclusión y evaluación de los resultados de la ley Micaela en el ámbito universitario.



El acto se realizó en el marco de la visita a Santiago del Estero que lleva adelante la ministra nacional, en el cual también estuvieron presentes autoridades nacionales y de la Unse.



Tras las firmas de los acuerdos, Gómez Alcorta remarcó: "Cuando hablamos de género, diversidad, hablamos de violencia, femicidios, desigualdades y brechas", por lo que "cuando asumimos, teníamos claro que teníamos que trabajar para llevar adelante una transformación en el entramado social y cultural que es el que sostiene y reproduce esas violencias y desigualdades".



Por lo que destacó la importancia de estos convenios, ya que la Unse "es con la primera universidad que lo estamos haciendo", pero esto "no es casual, sino que tiene que ver con el enorme trabajo que hace mucho tiempo viene llevando adelante" en la inclusión de la perspectiva de género en la educación universitaria.



"Soy profesional gracias la universidad pública, soy la primera profesional de mi familia, soy docente hace 22 años de la UBA, en la Facultad de Derecho y siempre digo que en términos personales casi todo se lo debo a universidad pública", manifestó.



Por lo tanto resaltó que "tengo un profundo amor y respeto por el trabajo que se desarrolla en la educación universitaria pública como eje enorme de transformación social".



A la vez dijo que firmar este convenio "también es parte de un proceso histórico, pero hoy tenemos la obligación de acelerar ese proceso histórico y que esa transformaciones tienen que venir del lado de las políticas educativas y culturales".



Resaltó la importancia de "la capacidad que tienen la educación en general y universitaria de ser replicadores y generar una enorme cantidad de profesionales, los cuales muchísimos de ellos el día de mañana serán efectores de políticas públicas".



Por su lado, el rector de la Unse, quien participó del acto en forma virtual, indicó que la firma de los convenios, "tiene un sentido en prosecución de las políticas institucionales acordadas oportunamente en el marco del Plan Estratégico Institucional".



A lo que añadió que "surge de la voluntad unánime de la comunidad universitaria, de erradicar todo tipo de violencias, desigualdades y discriminaciones contra la mujer".



En ese sentido recordó que la Unse creó en 2018 el programa de géneros y violencias y se adhirió a la Ley Micaela.



Télam.