Falleció Eduardo Brizuela del Moral, exgobernador de Catamarca

El exgobernador de Catamarca y actual diputado nacional Eduardo Brizuela del Moral falleció este miércoles en la capital catamarqueña, luego de varias semanas de permanecer internado, según informó el mandatario provincial, Raúl Jalil.



"Acabo de recibir la lamentable noticia del fallecimiento del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Un hombre y dirigente que siempre estuvo comprometido con nuestra Catamarca. Acompañamos a su familia, amigos y a la dirigencia del partido radical en este difícil momento", anunció en su cuenta de Twitter el gobernador Jalil.



A su vez, el Poder Ejecutivo Provincial decretó "tres días de duelo provincial" y el Gobierno catamarqueño pidió a todos los partidos políticos de la provincia "suspender la campaña electoral por 48 horas".



Brizuela del Moral, que ocupaba una banca en la Cámara de Diputados, falleció a los 77 años en un sanatorio de la capital catamarqueña.



El exgobernador estaba internado desde hacía varias semanas con una neumonía bilateral y durante su permanencia en el sanatorio padeció un accidente cerebro vascular, según las fuentes.



Un comunicado oficial del Sanatorio Pasteur señaló que Brizuela del Moral falleció a las 8.10.



La familia, en tanto, comunicó que el velatorio tendrá lugar este miércoles en la casa fúnebre Saló desde las 19 sólo para íntimos y familiares.





Mañana, a partir de las 8, se habilitará el ingreso al público en general para posteriormente trasladar los restos del exgobernador al cementerio municipal de la capital catamarqueña.



"Con profundo pesar recibí la noticia del fallecimiento de Eduardo Brizuela del Moral, ex gobernador de Catamarca y gran dirigente de la @UCRNacional. Abrazo en este difícil momento a sus familiares, amigos y correligionarios", escribió en su cuenta de Twitter el titular de la UCR, Alfredo Cornejo.



Brizuela del Moral fue gobernador durante dos períodos (2003-2007 y 2007-2011), senador nacional de 2001 a 2003 y diputado nacional desde 2013, intendente de la capital catamarqueña desde 1991 hasta 2001 y rector de la Universidad Nacional de Catamarca hasta que asumió al frente del municipio.



La exgobernadora de Catamarca y actual diputada nacional, Lucia Corpacci, destacó su trayectoria y dijo que "sin dudas no pasó por esta vida en vano".



"Fuimos aliados en la transversalidad y luego adversarios políticos, pero siempre existió un mutuo respeto personal. Mi más sentido pésame a su familia, en especial a su señora, compañera incondicional. Que Dios le dé resignación y fortaleza para superar este dolor a su familia", expresó Corpacci.



En tanto, el senador nacional por Catamarca Oscar Castillo remarcó que Brizuela del Moral fue "un hombre dispuesto a aportar soluciones. Realmente lo sentimos desde el corazón y desde el concepto político de un gran hombre que ha sido".



En diálogo con radio Ancasti, explicó que el cuadro de salud de Brizuela del Moral se originó en un "enfriamiento" y aclaró que "no se contagió de coronavirus".



"Es una gran pérdida para todos los catamarqueños. Se suspenderá la campaña electoral por tres días y seguramente el gobernador también hará lo mismo. Los radicales estamos muy dolidos, somos una familia política", aseguró.



De igual manera, el diputado nacional del radicalismo Facundo Suárez Lastra lamentó el fallecimiento del exgobernador, destacó su figura como "gran dirigente" de la UCR y envió su "abrazo con afecto" a la familia y amigos.



También, el diputado nacional por Tucumán, José Cano, publicó en Twitter: "Lamento mucho el fallecimiento de Eduardo Brizuela del Moral, ex gobernador de Catamarca y Diputado Nacional. Acompaño en el dolor a sus familiares y amigos".



Además de sus correligionarios, el expresidente de la Cámara de Diputados, el macrista Emilio Monzó, lamentó el fallecimiento del exmandatario y lo recordó como "un hombre de diálogo" que, dijo, "supo demostrar un profundo compromiso con su querida Catamarca. Acompaño a su familia, amigos y correligionarios en este difícil momento".





Desde el Comité Catamarqueño de la Unión Cívica Radical, también lamentaron profundamente el fallecimiento de Brizuela del Moral.



"Es gran pérdida para Catamarca. Su austeridad y hombría de bien son su legado, que pertenece a todo el pueblo de Catamarca. Pronta resignación a su esposa Milagros e hijos, que en paz descanse Ingeniero", escribieron en su Facebook oficial.



Télam.