Nicolini: “Vacuna que llega es vacuna que entra al circuito y se aplica”

La asesora presidencial, Cecilia Nicolini, aseguró que no hay vacunas contra el coronavirus que estén "almacenadas o abandonadas en una heladera" y dijo que la diferencia entre la cantidad de dosis recibidas y la cantidad de dosis aplicadas se debe a la "cantidad de vacunas que están llegando a la Argentina y que van a seguir llegando".



"La diferencia entre las dosis distribuidas y las dosis aplicadas se debe a la excelente noticia de la cantidad de vacunas que están llegando a la Argentina y que van a seguir llegando", dijo Nicolini esta mañana en diálogo con radio Continental.



"Las vacunas cuando llegan tienen un proceso muy complejo logístico y están en constante movimiento. En ningún caso son vacunas que están almacenadas, o a la espera o abandonadas en una heladera", afirmó.



La asesora presidencial explicó que, una vez que arriban los vuelos con vacunas, las dosis se llevan a un centro logístico donde se clasifican y se vuelven a reempaquetar. "Además eso tiene un proceso de verificación de la Anmat, de que todas las vacunas cumplan con el certificado de calidad", indicó Nicolini.



Una vez ahí, se redistribuyen en las 24 jurisdicciones donde vuelve a realizarse el mismo proceso: se reempaquetan y se redistribuyen a cada uno de los vacunatorios de las provincias. "Siendo Argentina un país muy extenso, esto lleva varios días", agregó la funcionaria.



A su vez señaló que "los turnos también se van distribuyendo" y que "en ningún caso las vacunas no se están aplicando". También indicó que "hay diferencias de logística entre las jurisdicciones" y comparó la extensión del territorio de la provincia de Buenos Aires con el de la Ciudad Autónoma.



Según el Monitor Público de Vacunación ya hay en Argentina 44.989.834 dosis distribuidas, de las cuales 40.068.513 han sido aplicadas. De estas, 27.430.096 se corresponden al primer componente en tanto que 12.638.417 personas ya tienen el esquema completo.



"El Monitor Público de Vacunación se diseñó para brindar toda la transparencia para que cada argentino pueda ver en tiempo real cómo llegan las vacunas y cómo se distribuyen", dijo Nicolini y sentenció que "la velocidad con la que se está vacunando es un récord histórico".



"Vacuna que llega es vacuna que entra al circuito y se aplica", sintetizó.



Por otro lado, la asesora presidencial se refirió al viaje que realizó junto con la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, a la Federación Rusa. "Fue muy productivo. El objetivo fue agilizar la llegada regular del segundo componente de la Sputnik", dijo Nicolini.



La funcionaria sostuvo que otro de los objetivos fue "ver cómo podemos hacer más eficiente el proceso de la producción local de Richmond" y "acortar los tiempos para poder tener esas vacunas lo antes posibles", ya que, una vez terminada la producción local, se envían algunos de los lotes al Instituto Gamaleya en Rusia para realizar el control de calidad y, sólo tras recibir la aprobación, es que se liberan los restantes lotes en Argentina para comenzar la distribución.



"También venimos trabajando con la Federación Rusa viendo los estudios de efectividad, así como también los estudios de intercambiabilidad, y finalmente los estudios relacionados con pediatría", agregó Nicolini.



En la misma línea, dijo que la comunicación con Rusia es "casi diaria" y que no se "resintió" tras la divulgación de la carta donde reclamaba la llegada del segundo componente.



"Esa carta, que hizo demasiado eco, es un proceso normal en un tema de negociaciones", sostuvo la politóloga, y agregó: "Ellos saben que están retrasados y tienen que cumplir con el contrato. Están haciendo el máximo esfuerzo posible y ya nos han demostrado que Argentina es una prioridad".



Ayer, con el mismo vuelo proveniente de Rusia donde arribó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, llegaron 650.000 dosis de Sputnik V -400.000 correspondientes al componente 1 y 250.000 al componente 2-, además del principio activo para que Richmond pueda seguir produciendo el componente en Argentina.



Finalmente, la asesora presidencial se refirió al acuerdo con Pfizer, cuyas vacunas "comenzarán a llegar durante el mes de septiembre" y serán "destinadas preferentemente para adolescentes entre 12 y 17 años" con y sin comorbilidades, según anunció ayer Vizzotti.



"Este primer mes van a llegar 580.000 dosis. Así que esperamos que la primera semana de septiembre lleguen las primeras 100.000 dosis", dijo Nicolini, e informó que "ya se está trabajando en la logística, que tiene un adicional de complejidad por el nivel de frío que requiere".



"Tenemos previsto que el resto de las 19.5 millones de dosis lleguen entre octubre, noviembre y diciembre con envíos semanales", concluyó.