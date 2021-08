Guzmán: La economía está viviendo un "proceso sólido de recuperación"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, resaltó este martes que la economía argentina está viviendo un "proceso sólido de recuperación" y advirtió que "hablar de rebote es menospreciar lo que está ocurriendo" en el país.



"Luego de 4 años de un modelo económico absolutamente fallido para satisfacer las necesidades y deseos del pueblo que le hizo mucho mal al país, y al que se le sumó la pandemia, este martes la economía argentina está viviendo un proceso sólido de recuperación económica", afirmó Guzmán.



En ese sentido, enfatizó que la Argentina está "generando más producción y empleo, está creciendo la inversión, en un contexto que sigue siendo difícil y que no a todos les llega los beneficios de la recuperación. Y por eso desde el Gobierno nacional usamos cada instrumento posible para proteger a cada argentino y argentina en un momento tan especial".



"A algunos les gusta hablar de rebote, es una forma de menospreciar lo que está ocurriendo. No es rebote, es recuperación", agregó el titular del Palacio de Hacienda, quien se preguntó "qué estaría ocurriendo si el Estado no hubiera estado presente en el peor momento de la pandemia, cuidando al trabajo, a la producción, al tejido productivo y social".



En este punto, Guzmán realizó un fuerte cuestionamiento de la gestión de Mauricio Macri, al afirmar que este Gobierno "está resolviendo los problemas más graves que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio, empezando por aquel brutal y nocivo endeudamiento, que había hipotecado el futuro del país"



Al hacer referencia a declaraciones de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien afirmó que el gobierno del presidente Alberto Fernández lleva un endeudamiento de U$S 30.000 millones, Guzmán exclamó: "¡Qué engaño absoluto!"



"Vayamos a los números, Deuda en dólares, verdes, que se comprometió el gobierno anterior a pagarle a acreedores internacionales. ¿Cuánto fue el endeudamiento en dólares que llevó a cabo JXC? U$S 100.000 millones, el pueblo sabe", aseguró.



Pero no sólo cuestionó el endeudamiento sino también el destino de esos fondos, ya que "tres de 4 años de gobierno hubo recesión en la Argentina, cayó la producción, cayó el empleo, aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad. JXC dejó a la Argentina en la escasez".



"¿Cuánto endeudamiento en dólares tomó el gobierno del Frente de Todos? Cero, nosotros no nos endeudamos en dólares. El pueblo sabe", resaltó.



Esa situación recibida llevó a la actual gestión a tener como "uno de los grandes desafíos el de resolver el problema del endeudamiento e ir a dar las batallas que había que dar al mundo con firmeza, convicción y defensa de la soberanía", dijo.



"Logramos reestructurar la deuda en dólares con acreedores privados obteniendo un alivio de aproximadamente U$S 37.000 millones para la Argentina en los próximos 10 años, eso es lo contrario a lo que hizo el gobierno anterior, es defender a nuestra patria a nuestra soberanía y sentar condiciones para una Argentina que se recupere", exclamó.



Finalmente, retomó su rechazo a las afirmaciones de campaña de la oposición y señaló que "cuando van con estas frases engañosas, que buscan confundir pero no confunden al pueblo, lo que están haciendo es referirse al financiamiento que el sector público obtiene en nuestra propia moneda en pesos".



"Y cuando dicen que el endeudamiento en pesos es un problema, lo que están diciendo es que lo que tendría que haber en la Argentina es un ajuste fiscal que destruye las capacidades productivas de nuestra economía, empleo, oportunidades. Eso hizo el gobierno anterior pero nosotros jamás vamos a ir por esa vía", sentenció.

Fuente: Télam