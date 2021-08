Empleados judiciales realizarán un paro “sin asistencia al lugar de trabajo”

Este miércoles, empleados judiciales realizarán otra medida de fuerza para pedir la la “inmediata restitución” de la ley de enganche. El paro será de de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración.



El Secretario General de AJER Mario Brnusak, mencionó a Elonce TV que “el primer reclamo es que el gobierno no cumplió con su palabra. El 30 de junio, cuando terminaba la emergencia sanitaria, nuestros salarios iban a ser equiparados, con los porcentajes que otorgó la Corte, por supuesto restado a lo que otorgó la provincia en este periodo. Esto no ocurrió y además, el 15 de julio, se emitió un decreto donde se nos otorga un 8% y no sabemos si es parte de la deuda o se nos descontará de próximos aumentos”.



“Queremos que nos den alguna explicación y por eso mañana tendremos una nueva jornada de paro donde esperamos un alto acatamiento de los trabajadores judiciales”, señaló.



El viernes 27 definirán la continuidad de las medidas en un nuevo plenario. “Las filiales expresaran como seguimos. Es preocupante la falta de respuesta del ejecutivo”, finalizó el secretario. Elonce.com