Fernández se presentará en la Justicia por la cena en la Quinta de Olivos

Política Invitada al cumpleaños de Fabiola Yañez pidió la inconstitucionalidad de los DNU

El presidente Alberto Fernández tiene previsto donar parte de su sueldo al Instituto Malbrán a modo de "reparación voluntaria" por la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, el 14 de julio de 2020.Será "en compensación" por haber asistido al festejo de su pareja en momentos en que regía el DNU576/2020, que determinaba una cuarentena estricta y obligatoria por la pandemia de coronavirus.Su abogado en la causa, Gregorio Dalbón, lo asesoró en la estrategia judicial en las últimas horas y anticipó que el jefe de Estado quiere "reparar lo que hizo"."Consideramos que no hay delito, y la jurisprudencia del fiscal (Ramiro González) marca lo mismo. Alberto tiene intenciones de presentarse ante la Justicia y reparar lo que hizo", afirmó el letrado del mandatario nacional en declaraciones radiales.Para Dalbón, Alberto Fernández "está dando un claro ejemplo superador al enfrentar la causa", ya que que "siente el deber ético y moral de hacerse cargo".Días atrás, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que "no hubo delito" durante la celebración en la quinta presidencial, y agregó: "Si bien hubo un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado".En la misma línea, apuntó contra la celebración del cumpleaños de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y destacó "el Presidente cometió un error y salió a pedir disculpas".Sobre esa fiesta, Dalbón también señaló que "no hubo delito", al igual que en el caso del Presidente.A pesar de las explicaciones de varios funcionarios de su entorno, quienes afirmaron que no hubo delito en el festejo del cumpleaños de Yañez, el Presidente finalmente realizará una propuesta ante el fiscal y se presentará ante la Justicia.La idea de donar parte de su sueldo es independiente a lo que finalmente la Justicia determine sobre si se violó o no la cuarentena durante el cumpleaños de la primera dama.