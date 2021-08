D´Elía recuperó la libertad tras más de dos años y festejó con un acto político

El dirigente kirchnerista Luis D’Elía inició su etapa de libertad condicional tras estar dos años y medio preso (entre la cárcel y la domiciliaria), y festejó con un acto político en la localidad bonaerense de La Matanza.Se trata de una movilización que fue desde la casa donde D´Elía transcurrió sus últimos dos años presos, hasta la sede del partido Miles, en Isidro Casanova, donde tuvo lugar el acto central y un festival artístico.D’Elía definió la jornada como “un día de reivindicación, de lucha y de fiesta”. Durante la convocatoria se inauguró una fábrica de alimentos congelados y hubo una comunicación telefónica con la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala. En el lugar estuvieron presentes el intendente de Ensenada, Mario Secco, el juez federal Juan Ramos Padilla, el secretario general de ATE y adjunto de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, el referente del Frente Barrial CTA Nacional, Juan Vita.Al momento de tomar la palabra, D’Elía dijo que fueron “muy duros” los tres años que pasó bajo arresto. “No se lo deseo a nadie. Es muy triste estar en una Navidad, pasar un cumpleaños en la cárcel. En la Argentina hay 50 presos políticos y es una vergüenza. Queremos independencia del Poder Judicial, jueces probos y libertad a todos los presos políticos. Pongo las manos en el fuego por todos ellos. Creo en todos y cada uno de mis compañeros”, agregó.También habló el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el dirigente de la CTA Autónoma Hugo "Cachorro" Godoy, entre otros.El pasado 19 de agosto la jueza de Ejecución Sabrina Namer decidió habilitar la libertad condicional luego de que el dirigente social cumpliera los dos tercios de la condena firme.D’Elía había sido condenado a tres años y medio de cárcel por la toma de la Comisaría 24 de la Policía Federal en 2004 y hasta este martes estuvo bajo prisión domiciliaria."Se dan en autos la totalidad de los recaudos previstos en las normas que rigen el instituto de la libertad condicional", sostuvo la jueza Namer, al acceder al pedido de su abogado, Adrián Albor, la semana pasada.D’Elía fue condenado por el episodio que ocurrió en 2004 en un fallo del tribunal oral federal número 6 emitido 16 años después de los episodios en los que junto a un grupo de manifestantes repudió el homicidio de un dirigente social y acusó a la Policía de complicidad con ese hecho."La Jueza de Ejecución Sabrina Namer me acaba de conceder la libertad a partir del próximo martes 24/8 por haber cumplido los 2/3 de la condena Ese día cumplo 1.000 días preso #BastaDeLawfare #BastaDePresosPoliticos", publicó el dirigente kirchnerista en su cuenta de la red social Twitter.La condena fue ratificada el 6 de agosto de 2020 por un fallo de la Corte Suprema, pero el dirigente social estaba preso desde el 25 de febrero de 2019, pese a que la sentencia aún no estaba firme.La libertad condicional no modifica los plazos del cumplimiento de la pena, que vencerán el 24 de noviembre de 2022 a las 24 horas, mientras que la "caducidad registral" operará un año más tarde.No obstante, durante ese lapso D’Elía estará en libertad y deberá someterse a controles periódicos sobre el cumplimiento de las normas de reinserción en la sociedad.