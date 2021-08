El Gobierno habilitó los cruceros y detalló las normas que se deberán cumplir

En el marco de las flexibilizaciones que está llevando adelante respecto del turismo, a pesar de que las fronteras todavía permanecen cerradas para los extranjeros, el Gobierno estableció que en las próximas semanas volverán a funcionar los cruceros bioceánicos y antárticos que pasan por la Argentina. La medida fue anunciada a través de la Decisión Administrativa 834/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial.Con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se estableció que el sector volverá a prestar servicios “a partir del 20 de octubre de 2021″, luego de varios meses de inactividad.Las autoridades nacionales explicaron que la reanudación se llevará adelante “de manera progresiva y segura”, siguiendo con los protocolos para prevenir los contagios de coronavirus que se encuentren “vigentes al momento de su implementación y con sujeción a las recomendaciones que al efecto establezca la autoridad sanitaria nacional”.En este sentido, se informó que las empresas deberán cumplir las normas incluidas en los “Requerimientos para la reapertura de Cruceros hacia la Antártida y Cruceros Bioceánicos en la Argentina”, los cuales fueron elaborados para la ocasión.De esta manera, las compañías del sector tendrán, por ejemplo, que “prever el cupo máximo de personas permitidas a bordo teniendo en cuenta la capacidad de carga del buque, respetando según ella el aforo que se defina en el protocolo”.Asimismo, el reglamento indica que las empresas tendrán que “prever flexibilidad para cambio de fecha y reprogramaciones de operaciones, según situación epidemiológica en partida y destino” y estarán obligadas a garantizar “un servicio médico a bordo, que se corresponda con la cantidad de personas que viajan en él”.“Los pasajeros nacionales, residentes y extranjeros y el personal afectado deberán observar las condiciones que se establezcan y rijan con relación al ingreso de personas a la República Argentina al momento de su implementación”.-Cuestionario de la Declaración de Salud del Viajero y/o complementarios y control de temperatura a toda persona.-Testeo PCR en un máximo de 72hs antes del viaje: quienes vienen en el buque no deben realizar el PCR, solamente deben hacerlo las personas que abordarán en el buque en el territorio nacional. c) Registros de síntomas para todas las personas que aborden el buque.-Días de aislamiento previo al embarque: todas las personas que provienen del extranjero y abordan en territorio nacional deberán respetar las medidas sanitarias vigentes al momento de la reactivación de la actividad para turistas extranjeros.-Vacunación: se deberá solicitar a todas las personas que embarquen al crucero un certificado de vacunación del 100% (huéspedes, personal, tripulación) con esquema completo. Aquellas personas que no estén vacunadas no se le permitirá el ingreso a bordo. El esquema completo debe haberse cumplimentado al menos 21 días antes de embarcar (ya sea que se trate de una vacuna con una o dos dosis). Las vacunas aceptadas son todas las vacunas aprobadas por la OMS, y/o aprobadas en el país de origen y/o aprobadas en la Argentina, las cuales deberán acreditarse con sus respectivos certificados oficiales.-Todas las personas deberán contar con seguro por COVID-19 y seguro por fallecimiento, que incluya aislamiento, traslado, internación y, en el debido caso, repatriación. Asimismo, deberá cubrir el aislamiento y traslado de un eventual caso sospechoso por contacto estrecho. Además, deberá contemplar la posibilidad de cobertura de la suspensión del viaje.

La reapertura del turismo, y puntualmente de los cruceros, fue uno de los temas que conversó recientemente el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, con el ministro de Turismo de ese país, Gilson Machado Neto. Entre los diferentes asuntos que abordaron en su último encuentro, ambos coincidieron en el impacto positivo que podría tener la reanudación de estos viajes entre las dos naciones“Nos reunimos con nuestros 10 cónsules en Brasil para planificar esta última parte del año. Se viene un gran calendario de ferias, misiones comerciales y rondas de promoción de los productos argentinos en Brasil. Otro de los temas que conversamos fue la promoción turística, y los consulados ya se encuentran promocionando el destino Argentina para cuando las condiciones sanitarias lo permitan”, comentó Scioli a través de su cuenta de Facebook.Una eventual normalización del intercambio de viajeros con el país vecino se enmarca en el proyecto del Gobierno de una apertura de fronteras a partir de octubre, que vendría de la mano de la autorización al ingreso de visitantes extranjeros.En este marco es que se está analizando también, por ejemplo, otorgar una bonificación en el costo de los pasajes, que se haría a través de la empresa Aerolíneas Argentinas. La bonificación puede llegar al 100% si aseguran una cantidad de noches de estadía.Entre los considerandos de la Decisión Administrativa publicada este martes, el Gobierno señaló que en el último tiempo promovió “escalonadamente flexibilidades graduales a los condicionamientos impuestos para el ingreso al país, mientras se mantengan los controles en viajeros”.En este sentido, se especificó que el Ministerio de Turismo solicitó que “se arbitren las medidas para la reanudación de la actividad de los cruceros bioceánicos y antárticos, la cual resulta de gran importancia para la reactivación económica” de este sector.Al respecto, se resaltó que “se ha expedido favorablemente la autoridad sanitaria nacional”, por lo que se procedió a “establecer las condiciones necesarias para que la actividad cuya reactivación se promueve se desarrolle con los cuidados y prevenciones pertinentes, como así también mediante la aplicación de las guías, recomendaciones y protocolos sanitarios que tiendan a asegurar la preservación de la salud de los pasajeros y del pueblo argentino”.