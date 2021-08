Códigos de descuentos: "No perdemos la esperanza, hay que arribar al diálogo"

La Federación Entrerriana de Entidades Mutuales (Fedem) demandó al gobierno provincial porque se les impide contar con códigos de descuento en sueldos de activos y pasivos de la administración pública.



En ese sentido, Alejandro Russo, presidente de Confederación Argentina de Mutualidades, expresó al programa Quien Dice Qué, de Elonce TV, que “somos una entidad que representa a todas las federaciones de nuestro país”.



En ese sentido, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa la Federación de Mutuales de Entre Ríos. “Nos preocupa este caso de discriminación que está sufriendo no solo la Federación, sino 12 entidades asociadas que prestan servicio a más de 260 mil personas en la provincia. No pueden tener acceso a los códigos de descuentos, tanto en sueldos de pasivos y activos. Desconocemos cuál es la finalidad u objetivo para discriminar a estas organizaciones de la economía social y solidaria, cuando acceden solamente a este código, a un banco privado que es el agente financiero de la provincia, la tarjeta Sidecreer y la mutual MUPER”, resaltó.



Recordó que “el mutualismo, hace 150 años, vino a instalarse en nuestro país y en la región Centro, donde está el 75% del mutualismo en Argentina. Vino a satisfacer necesidades donde en el país estaba todo por hacer”.



Consideró que “es sorprendente que ocurra esto en Entre Ríos, ya que tiene dos características que la hacen distinta al resto de las provincias. Por un lado, la Ley Provincial 10.405, del año 2015, adhiere en todos sus términos y sin restricciones, a la Ley Nacional de Mutualidades. Reconoce la importancia del Mutualismo en Argentina. Por otra parte, la Constitución de Entre Ríos, en su artículo 76, reza que la provincia estimulará la tendencia mutualista. Habla de proteger a asociaciones de carácter solidario, fomentar su desarrollo, garantizar su finalidad”.



Asimismo, remarcó que “fuimos a un proceso de judicialización porque se agotaron todas las instancias de diálogo. No quedó otro camino. Se hicieron dos presentaciones judiciales. En primer lugar, se planteó la cuestión de discriminación. Se está objetando el por qué no el mutualismo con la legitimidad que da la Constitución de Entre Ríos y la ley que adhiere a la Ley de Mutualidades”.



“No perdemos la esperanza, la lógica y la fe en procura del bien común. Es importante arribar al diálogo, no agotar esta instancia, seguir trabajando en este marco y seguramente el gobierno provincial llamará a una mesa de negociación, no solo por las mutuales, sino por los asociados”, finalizó. Elonce.com