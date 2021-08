Carlos González: “Frigerio ha estado mucho tiempo fuera de Entre Ríos”

Carlos González, precandidato a diputado nacional y ex concejal de Paraná

Lo acompañan en la lista María Cristina Audisio, Rubén Eduardo Amaya en el tercer lugar y completan Nuria Teresita Miño y Luis Daniel De Mattia. Como suplentes van Patricia Mazzacan, Hugo Polito y Stella Maris Becker Carmagnac., en diálogo con el programa, opinó: “No hay una clara percepción de que estamos saliendo de la tercera guerra mundial., que no haya padecido esto que estamos padeciendo”., que convoque a los partidos políticos, que convoque a sus especialistas, a las universidades. No solo que no lo hicieron, sino que ni siquiera nos convocaron”, relató.Respecto de las otras listas que compiten por el espacio aseguró: “Esto no los descalifica a ellos de ninguna manera, pero yo creo que de este sector va a ser la propuesta que va a salir y que los entrerrianos elegirán”.El conocimiento es la única ametralladora sin balas que cambia la vida de los pueblos, porque nadie es igual después de haber adquirido un conocimiento. Vamos a necesitar acciones transformadoras. Estamos proponiendo un congreso nacional educativo, que revise el proyecto de país que tenemos; tiene que estar toda la comunidad educativa: padres, alumnos de los últimos años y los docentes, todos ellos porque es demasiado complejo lo que hay que analizar. Además, luego y rápidamente hay que recuperar lectores”, hizo hincapié.: estuvieron cuatro años para reglamentar la ley de economía del conocimiento. Con la pandemia, hubiese sido totalmente distinto si ya hubiésemos tenido esta digitalización, que como se demoró, se dio de manera anárquica”. En relación al tema de “agroalimentos” González destacó: “Entre Ríos es la tercera provincia más pobre del país, lo dice el Indec. Habrá que trabajar en vectores que nos saquen de esa situación. Hoy con orgullo exhibimos, semana por medio, troncos saliendo en barcos del puerto de Concepción del Uruguay, es una renuncia expresa; ¿no podemos meterle valor agregado? Esos barcos deberían salir con mesas, sillas, aberturas, casas. No puede ser que expongamos como logro que estemos cargando troncos”.que puede llegar a tener. No discutamos los problemas chicos, no simplifiquemos las cosas”, entendió.“Tenemos una propuesta muy potente para mostrarle a los entrerrianos, para los problemas serios que tiene nuestra provincia”, aseveró el precandidato a diputado nacional.Pidióen relación a las PASO. “En las leyes empezaremos a escribir una historia, que no tenemos porqué esperar hasta el 23, ese día nos puede encontrar trabajando en cosas que ya hemos discutido claramente. Las ideas sin duda no valen nada, lo que vale es la instrumentación, la construcción y gerenciarlas”.“Entre otras cosas, por ejemplo, en el norte de la provincia estamos viendo que están pidiendo una facultad, con una tecnicatura, para que les pongan Ciencias Agropecuarias ahí, y nadie les da bolilla”, aseveró.González apuntó que la propuesta “que intentamos desarrollar dentro de Juntos por Entre Ríos es una propuesta que va a ser tomada por la población y que seguramente será lo que va a traccionar para que vayamos los legisladores a discutir esto que charlamos acá; hay que resolverlo”. Opinó que “los problemas que tenemos hoy no tiene camiseta (partidaria).y de este sector saldrá la propuesta que los entrerrianos merecen para poder discutir adentro del Congreso”, entendió.