Bordet: “tenemos una misión muy importante en estas elecciones”

Trabajo, sacrificio y amor al prójimo

Una gran provincia en un modelo de país

El gobernador Gustavo Bordet presentó los candidatos y candidatas a diputados nacionales del Frente de Todos en Victoria. Recordó las dificultades que atravesó la provincia durante el gobierno de Cambiemos y llamó a respaldar al presidente y la vicepresidenta para poder salir de la pandemia. “Tenemos una misión muy importante en estas elecciones”, afirmó.“Estoy muy feliz de estar en Victoria acompañado por Laura Stratta”, expresó el mandatario en la reunión que se llevó a cabo en el Prado Español. Además destacó la trayectoria de las y los candidatos a diputados y diputadas nacionales. Estaban presentes Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma, Brenda Ulman y Lucas Larrarte.Ante dirigentes de todo el departamento, Bordet resaltó la tarea de la vicegobernadora en el Ministerio de Desarrollo Social “en tiempos realmente difíciles”, dijo en referencia al gobierno de Cambiemos, y valoró su compromiso “para evitar que los sectores más vulnerables de nuestra provincia se queden sin algo tan básico como el alimento, porque el gobierno nacional de aquel entonces había congelado los planes alimentarios".Recordó que cuando terminó el gobierno de Cambiemos la provincia aportaba el 80 por ciento de los recursos para los planes alimentarios y la Nación sólo el 20 por ciento y habló del desafío de cara a las PASO del 12 de septiembre. “Tenemos una misión muy importante en estas elecciones”, afirmó, que es “brindar el respaldo popular a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta”.“Después de los años difíciles de Macri, nos preparábamos para asumir con Alberto nuestra gestión el 10 de diciembre de 2019, teníamos una cantidad de objetivos, propuestas, metas, sueños, y en el medio nos tomó la pandemia. Nadie se prepara para gobernar sobre lo que no conoce, sobre lo incierto”, resaltó el mandatario.En esa línea puso de relieve el trabajo desarrollado por el gobierno nacional del Frente de Todos, en conjunto con las provincias, para “poner en marcha un sistema de salud que había sido degradado al rango de secretaría”, y destacó que “Argentina fue uno de los primeros países en traer vacunas y empezar la inmunizar a su población”.“Pareciera que acá no pasó nada. No pasaron cosas, como dijo Macri, pasó una pandemia. De 19 meses de gestión, 16 fueron en emergencia sanitario, pero no por eso dejamos de generar las obras públicas que necesita la provincia”, señaló el mandatario.A su turno, Stratta destacó a las candidata y los candidatos del Frente de Todos “nacieron en nuestra tierra, la quieren y la recorren. Son ellos y son ellas quienes van a ser nuestra voz en el Congreso de la Nación”.A su vez, indicó que “esta pandemia nos ha enseñado que nadie se salva solo, sino que desde la solidaridad y la convicción y desde el amor”, y que “esa ha sido nuestra guía permanente cuando hemos sido gestión de gobierno y nos ha tocado gobernar en tiempos de Mauricio Macri, donde trabajamos para mitigar las decisiones que afectaban a los sectores más vulnerables”.En este contexto, evocó a Eva Perón, al conmemorarse 70 años de su renunciamiento: “Ella decía que el peronismo es trabajo, sacrificio y amor al prójimo. Por eso, hay que recoger bien fuerte su legado y multiplicar ese mensaje para llegar a cada victoriense y decirles que estamos, estuvimos y vamos a seguir estando, que no aparecemos únicamente en las elecciones”.A su vez, hizo hincapié en las obras realizadas en la localidad durante la gestión actual, en donde resaltó la inversión de “1700 millones de pesos para obras en las escuelas, en el hospital, en la cuenca Ezpeleta, para el saneamiento y ampliaciones de la red de gas”.En este sentido, indicó: “Estas estaban paralizadas durante la gestión de Macri. Hoy, por ejemplo, de las dos escuelas, una ya está en obras y en la otra ya firmamos el contrato para que inicien los trabajos. También los trabajos en la cuenca Ezpeleta, donde la única parte que intervino la gestión anterior fue la que intervino el gobierno provincial y que hoy se está haciendo cargo el gobierno nacional a cargo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”.“Por ello, hoy podemos mirar a las y los victorienses a la cara y podemos seguir soñando la vida que queremos, que tenga que ver con el trabajo, con generar oportunidades, con acompañar a las y los emprendedores y con poner el oído atento a lo que sucede alrededor para gener respuestas a las grandes demandas que nos plantea la sociedad”, agregó.A su turno, Cresto sostuvo que “salir a la vida que queremos es dejar atrás la pandemia con trabajo, producción y desarrollo. Esa vida que las entrerrianas y entrerrianos estamos recuperando, luego de haber transitado juntos momentos muy difíciles”.Señaló que Entre Ríos es “una gran provincia en un modelo de país que incluye y fomenta el crecimiento”, y que “de eso estamos hablando con los entrerrianos y entrerrianas: de defender lo que logramos juntos, de no volver al pasado, de no repetir las recetas inviables del neoliberalismo y la especulación financiera que tanto mal le hicieron al país y a Entre Ríos”.“Hoy nuestra provincia es protagonista en la agenda del Gobierno Nacional. El gobernador Gustavo Bordet articula un trabajo conjunto con el Presidente Alberto Fernández que todos acompañamos y apoyamos desde el lugar y las responsabilidades que cada uno de nosotros ejerce. Esto ha posibilitado que nuestra provincia tenga hoy inversiones históricas en obras, programas y políticas públicas que benefician a todos los entrerrianos y entrerrianas”, apuntó Cresto.Asimismo, propuso que “habría que preguntarle al Intendente de Victoria como le fue cuando gobernaba Macri y cómo le va ahora, porque las obras que hoy tiene Victoria, y las que va a tener en los próximos años, son obras que el Intendente reclamó durante mucho tiempo sin tener éxito. Obras que benefician a todas las familias de esta localidad, sin importar la preferencia o el color político de cada uno. Porque así es como este Gobierno Nacional construye futuro en cada rincón de la Argentina”, concluyó el candidato del Frente de Todos.Acompañaron la actividad la diputada nacional, Mayda Cresto, su par en la cámara baja, Marcelo Casaretto, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, autoridades, concejales, concejalas, y referentes del Frente de Todos en el departamento Victoria.