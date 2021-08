Temporada de verano: Bordet y empresarios turísticos articulan medidas

Empresarios y prestadores turísticos de Victoria valoraron las políticas de asistencia durante la pandemia y adelantaron una buena temporada de verano en la provincia. Fue durante la reunión con el gobernador Gustavo Bordet en la que analizaron medidas conjuntas.“El sector turismo fue el que más sufrió las consecuencias económicas de la pandemia, para ellos establecimos planes de financiamiento y de asistencia”, afirmó el mandatario durante el encuentro en el que también participaron la vicegobernadora, Laura Stratta y el ministro de Producción, Juan José Bahillo.En ese marco, Bordet valoró la recuperación que está experimentando el sector turístico de la provincia que está “pensando en la temporada turística”, y “retomando la normalidad”.“Proyectamos un futuro de crecimiento del sector en nuestra provincia, lo cual es clave en la generación de ingresos, pero también de puestos de trabajo”, adelantó el mandatario durante el encuentro.Por su parte, Stratta destacó que desde la provincia "trabajamos para generar respuestas como lo venimos haciendo, fortalecer esta estrategia de articulación entre el gobierno provincial y el local, junto con el nacional y la articulación público privada es la única manera que tenemos de construir un camino que nos permita recuperar la vida que queremos y tener la Victoria que nos merecemos".También participaron del encuentro el titular del Enohsa, Enrique Cresto, la diputada nacional, Carolina Gaillard, el coordinador para la Región Centro del Ministerio del Interior, Tomás Ledesma y la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman.Al término de la reunión, el presidente Cámara Turismo de Victoria, Walter Nuñez, manifestó su alegría por la visita de las autoridades provinciales. "La articulación pública y privada siempre sirve", sostuvo. "El gobierno provincial siempre apoya estas cuestiones, así que realmente muy conformes porque a la vez han respondido todos los cuestionarios que hemos realizado", expresó.Tras ello, dijo que están “muy conformes y con una agenda de trabajo de una forma esperanzadora. Es un sector golpeado, pero desde Victoria estamos creciendo mucho en lo que es turismo y realmente hacemos una apuesta importante”, manifestó.A su turno, la guía de turismo de Victoria, Stella Maris Roldan, destacó el apoyo del gobierno y recordó: "Yo empecé a trabajar con el padre de Laura Stratta, y él tuvo la visión de encontrar en Victoria una ciudad turística cuando no tenía nada, y desde el gobierno provincial siempre tuvimos apoyo".En ese sentido, la investigadora Silvia Pérez Simondini, que lleva adelante el Museo del Ovni, afirmó: “Estamos muy contentas, hace 30 años que vine de Buenos Aires a instalarme con el tema Ovnis, y al principio yo tuve el apoyo de Juan Carlos Stratta, después pasaron muchos años que trabajé absolutamente sola".“En esta oportunidad, con el gobierno actual he encontrado el apoyo que hoy nos ha puesto en el centro de la información, no solo nacional sino internacional, que nos ha permitido movernos de otra forma. Estoy hablando de darnos la posibilidad de poder contactarnos con todo tipo de reglas sociales para que podamos seguir avanzando con esto”, apuntó Simondini.En ese marco, comentó que “tenemos un museo que lo estamos ampliando, le estamos cambiando la fachada”, y estimó que “la gente se va a entusiasmar mucho porque va a encontrar una forma donde va poder fotografiarse”. Luego mencionó que “estamos muy contentos por la cantidad de gente que viene”, y aseguró que “nosotros lo que hacemos es apoyar a todo el conjunto de la sociedad victoriense porque lo merece y porque somos un ente más dentro de la sociedad”.Asimismo, deseó que “terminemos con esta pandemia, que nos lleve a una normalidad y que la gente pueda recuperarse, al igual que nosotros también porque no es lo mismo con la pandemia y sin ella”.En tanto, Ángelo Ormaechea, de Nuestros Sabores de Victoria, dijo que “lo bueno es que tengamos un horizonte”, al dar cuenta sobre la situación del año anterior que “fue de mucha incertidumbre”. “Ahora el panorama es distinto, vamos a ingresar al verano con muchas dosis (de vacunas) aplicadas, que el año pasado no había pasado”, expresó."Creo que lo peor ya está, ya pasó. Lo importante es apuntar al futuro”, sostuvo y agregó: “Victoria es una ciudad que cada vez más se afianza con fin turístico, la gente la elige cada vez más, que eso es muy importante”, indicó.