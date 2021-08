Por la campaña el Congreso entró en “punto muerto”: se reactivaría tras las PASO

La agenda parlamentaria, que ya venía muy disminuida desde junio pasado, quedó totalmente postergada a raíz de la campaña electoral, que por estos días monopoliza la atención y absorbe la totalidad de las energías de la dirigencia política.



En este contexto, en la que muchos de los diputados y senadores buscan renovar sus bancas o participan activamente de los operativos de campaña para respaldar en el territorio a candidatos de sus respectivos espacios, no hay posibilidad alguna de alcanzar el quórum para abrir una sesión, o de conformar reuniones de comisión.



De hecho, el protocolo de funcionamiento remoto de las cámaras legislativas perdieron vigencia y no hay puro en renovarlos.



Según señalaron a NA fuentes parlamentarias del oficialismo, no hay ninguna sesión prevista para las próximas semanas aunque sí podría haber, eventualmente, alguna reunión de comisión, dependiendo de las convocatorias que surjan o no de parte de las autoridades.



La sesión del jueves pasado en la Cámara alta fue atípica ya que se dio en medio de la campaña pero el oficialismo tenía la necesidad concreta de aprobar los pliegos de 33 jueces y camaristas, y también un par de proyectos de ley impulsados por Oscar Parrilli para limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, y de tarjetas de crédito.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, está metido de lleno en la campaña: el sábado pasado, por ejemplo, estuvo en la presentación de los candidatos del Frente de Todos en Tres de Febrero junto a Máximo Kirchner.



También la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, levantó el perfil de campaña a partir del traspié de Alberto Fernández por la difusión de las fotos del festejo clandestino del cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.



Y en Juntos por el Cambio, el presidente del interbloque en Diputados, Mario Negri, está totalmente compenetrado con la actividad proselitista en su provincia, donde se candidatea para senador nacional por una de las listas del frente opositor.



El jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, no es precandidato pero participa activamente de la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, aportando su experiencia como ministro de seguridad de la gestión de María Eugenia Vidal.



Luego de las PASO, la actividad legislativa tendrá como foco central la discusión del Presupuesto 2022 que enviará el Gobierno nacional a mediados de septiembre, según lo previsto por ley.



El Ministerio de Economía y Finanzas de Martín Guzmán viene cumpliendo con los plazos estipulados ya que envió el Informe de avance del proyecto de "le de leyes".



El único tema que quedó pendiente de aprobación del primer semestre, y que ya cuenta con media sanción del Senado y dictamen favorable en Diputados es la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, cuya importancia fue recientemente destacada por el presidente Alberto Fernández para mejorar la alimentación de argentinos y argentinas.



