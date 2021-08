Fernández dijo que "en un mes, la mitad" de los argentinos tendrá las dos dosis

El presidente Alberto Fernández recorrió junto al gobernador Sergio Uñac la obra en la que se construyen con financiamiento del Gobierno nacional más de 800 viviendas para familias afectadas por el sismo registrado en enero pasado en esa provincia cuyana.El mandatario, que viajó acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, fue recibido en el departamento de Rivadavia en los Barrios Sierras de Marquesado e Ingeniero Céspedes por familias que serán beneficiarias de las 837 viviendas de más de 60 metros cuadrados cada una.Desde allí, el Presidente recordó: "Cuando en enero vinimos al día siguiente del temblor, y con Sergio Uñac recorrimos todo esto, nos pusimos rápidamente manos a la obra" y definió: "Por eso vemos con mucha alegría cómo crecen las paredes y va avanzando este barrio que es un lugar muy grande, y eso es lo que más me reconforta"."En el país el 85% de los mayores de 18 años ya tienen, por lo menos, una dosis, y yo calculo que en poco tiempo más los mayores de 60 años están avanzando con la segunda dosis. Confío que en un mes más podamos tener a, por lo menos, la mitad de las sociedad argentina con las dos dosis dadas", subrayó.Por su parte, el gobernador Uñac agradeció al Gobierno nacional por el cumplimiento "hace cinco meses de una promesa para los más afectados por el terremoto del 18 de enero de este año".Con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos se están realizando también las obras de urbanización del predio y la conexión a la red de agua, de gas natural y de cloacas."Y las próximas elecciones tienen mucho que ver con esto, y ahí tenemos que reparar en cómo enfrentamos estos dos años con el país que nos dejaron. Les pido a todos que piensen y reflexionen, porque nada es más fácil que desde la tribuna cuestionar cómo juega un equipo. Lo difícil es jugar el partido, sabemos lo difícil que fue, jugamos en una cancha embarradas y muchas veces en una cancha inclinada", resaltó el Presidente.Previamente el Presidente había visitado la fábrica textil Vesuvio, donde la firma internacional Lacoste elabora unas 400 mil prendas por año, parte de las cuales exporta a Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros países."Necesitamos más exportaciones, más gente trabajando y más fábricas funcionando para que podamos, de una vez por todas, salir del drama que tenemos en materia económica y hacer el país que todos nos merecemos, con empleo y producción", aseguró el mandatario durante la recorrida por la planta, acompañado por el gobernador Sergio Uñac y la CEO de la firma, Cecilia Mascardi.Alberto Fernández destacó que la compañía es una de las tres en el mundo que produce ropa Lacoste y "exporta la mayoría de las prendas que confecciona, incorpora tecnología y genera trabajo", ya que crea 276 empleos de manera directa y 250 indirectos.Durante la recorrida el gobernador Uñac anunció la "firma de un convenio con el Sindicato Textil para construir un barrio para las trabajadoras del sector"."Atajamos un montón de penales, tal vez recibimos algún gol, pero hicimos un montón de goles", enfatizó Fernández, en el marco de su visita a la provincia cuyana, que fue la primera de una serie de viajes por el interior que continuará en los próximos días.En un acto con fuertes críticas a la oposición y al ex mandatario Mauricio Macri, el jefe de Estado recordó que "el último presidente argentino que tuvo que enfrentar una pandemia fue Sarmiento y después" le tocó a él."Fueron dos años muy difíciles porque la medicina no encontraba solución para evitar los contagios y las muertes y la única recomendación que nos hacía era quedarse en sus casas", afirmó, a la vez que rememoró que un experto internacional le dijo que "la Argentina tenía que calcular que los muertos iban a ser alrededor de 250.000".

Por su parte, la CEO de la firma, Cecilia Mascardi, dio detalles del "Plan de Acción 2021 y el futuro de la empresa en 2022 y 2023", en el que figura "la ampliación de la producción con la incorporación de maquinaria y personal que en la actualidad están capacitando"."Queremos ampliar la cartera de productos para tener la fábrica 100 por ciento activa", dijo la ejecutiva de la empresa, quien destacó que "Lacoste solamente tiene tres fábricas de ropa en el mundo, en Brasil, Japón y la provincia de San Juan, en la Argentina".