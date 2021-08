Presencialidad plena: AMET cuestiona cómo se respetará el distanciamiento

Política El Gobierno analiza intensificar la presencialidad escolar en todo el país

El gobernador Gustavo Bordet anunció que, a partir del 30 de agosto, se vuelve a la presencialidad completa en todos los niveles y escuelas entrerrianas, para ello se integrarán las burbujas de cada curso.reconoció su “sorpresa” por la decisión del mandatario provincial en torno a la presencialidad completa, y a la que calificó de “apresurada”.“Conformo la mesa por Condiciones Laborales integrada por representantes del GCGE y los gremios docentes, nos reunimos el miércoles pasado y no hubo ningún tipo de comentario al respecto”, argumentó al dar cuenta que en ese ámbito “sí se trabaja en volver a la presencialidad cuidada para ver de qué manera cuidar a toda la comunidad educativa”.“Para la presencialidad cuidada se debe tener en cuenta que no todos los docentes recibieron la segunda dosis y que al 30 de agosto tengan el tiempo de inmunización necesario, y fundamentalmente que todas las instituciones educativas tengan los elementos de bioseguridad e higiene para que se pueda desarrollar la actividad lo más seguro posible para toda la comunidad educativa”, apuntó el representante de los docentes de las escuelas técnicas.“La presencialidad es irremplazable y sobre todo en la modalidad técnico-profesional”, reafirmó Monzón, pero insistió con respecto a que desde el sindicato aguardan “la reglamentación de toda la situación para poder tomar una postura, para cual se irá a un debate interno y se podría convocar a congreso”.“Primero necesitamos conocer la normativa, porque una de las cuestiones básicas con respecto a la resolución que enmarca cómo deber la presencialidad cuidada es cómo se planteará el respeto al distanciamiento en las instituciones educativas dado que muchas escuelas tienen muchos estudiantes y quizás la distancia de metro y medio requerido en esta época de pandemia no pueda ser factible”, destacó el gremialista.