Carrió dijo que pensó en irse del país tras ser acusada por violar la cuarentena

Política Mauricio Macri y Elisa Carrió fueron denunciados por violar la cuarentena

La líder de la Coalición Cívica,, dijo este sábado que sintió que se quería ir del país, tras ser denunciada en la Justicia de violar las restricciones del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, alafirmó la exlegisladora esta mañana, en diálogo con radio Mitre.dispuesta para motogar los efectos de la pandemia de coronavirus, al organizar una fiesta para 70 personasen su chacra de Capilla del Señor para festejar su cumpleaños.La denuncia fue presentada ayer en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien detalló que el evento -realizado el 26 de diciembre de 2020- tuvopor el coronavirus."Como ciudadana, a aquellos que dicen que no quieren vivir en la vergüenza y la mentira que se vive en este país, y a mí me han dañado mucho, lo acepté como parte de la vida política, pero ayer lloré porque yo cumplí absolutamente todo", se defendió Carrió.De cualquier modo, aclaró:y agregó: "Si alguien cumplió estrictamente la cuarentena dictada por el Gobierno fui yo".La cofundadora de Cambiemos explicó que el festejo de su cumpleaños fue "al aire libre, había gente de 80 años, no fue un cumpleaños de políticos, lo hice consultando con el intendente de Capilla del Señor y todos vinieron testeados"., indicó.Además de Carrió, también fue denunciado ayer el expresidente Mauricio Macri, por no haber sido hallado en su domicilio al regreso de su viaje a Europa y concurrir a un programa de televisión.Las dos denuncias fueron presentadas por Kalbermatten, quien dijo en declaraciones aque la acusación "contra ambos es por incurrir en la violación de los artículos 205 y 239 del Código Penal".El abogado explicó, en ese sentido, que uno de los artículos está referido a la violación de las medidas "para evitar la propagación de la pandemia y el otro, por desobediencia; porque hay una norma que restringió estas circunstancias".