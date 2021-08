Tras polémica por vacunación en el ámbito laboral, la UIA se reunió con Gobierno

Según pudo saber la agencia NA, el encuentro fue extenso y de manera presencial en la sede de la tradicional central fabril.



En el intercambio, que duró más de dos horas, las partes evaluaron los números de la industria con una "agenda proactiva".



Hasta el momento, el Gobierno no respondió a la invitación de la UIA para la celebración del Día de la Industria el 2 de septiembre en Gualeguaychú, aunque los empresarios realizaron la invitación semanas atrás.



La relación entre la UIA y la administración de Alberto Fernández se volvió a tensar recientemente cuando el titular de la entidad industrial, Daniel Funes de Rioja, sugirió a las empresas impedir el ingreso de los empleados que rechacen vacunarse y, por lo tanto, dejar de pagar los salarios por entender que implica un "riesgo" para la presencialidad.



"Quien quiera entrar en un lugar de trabajo colectivo, tiene que tomar las medidas del caso, y las medidas del caso es vacunarse y, si no quiere, no podrá ingresar al lugar de trabajo", advirtió el empresario.



Luego de ello, no tardó en llegar la respuesta del Gobierno de la mano del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al sostener que "no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas".



El funcionario aclaró que la vacunación "es optativa" y que "no puede haber una sanción al respecto" para quienes no quieran inocularse.



La reunión de este viernes fue la primera luego de esos cruces y allí coincidieron en "continuar trabajando en una agenda que potencie el desarrollo sectorial y federal, la incorporación de más tecnología a los procesos productivos, y la generación de empleo formal".



Además, se dialogó sobre las estrategias para impulsar la formación profesional, particularmente la educación dual.



Las autoridades de la UIA y los funcionarios del Poder Ejecutivo coincidieron en la importancia de que los respectivos equipos técnicos continúen trabajando de manera conjunta en los temas analizados durante la reunión.



Acompañaron al presidente de la UIA, el secretario, Miguel Ángel Rodríguez; el vicepresidente Regional, Guillermo Moretti; y el director ejecutivo, Diego Coatz.



NA