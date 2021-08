Bordet proyecta buena temporada de verano y ratifica respaldo a sector turístico

Reactivación

Proyecto nacional que incluye a todos los argentinos

“Tenemos expectativas de una buena temporada turística y vamos a seguir trabajando junto al gobierno nacional en medidas de promoción y contención para el sector”, expresó el gobernador Gustavo Bordet desde Federación, que este último fin de semana ocupo casi a pleno sus plazas hoteleras.“Cuesta mucho avanzar y a veces cuando hay un rebrote de virus es muy rápido el retroceso. Por eso, estamos dando pasos firmes, tanto en materia económica, la ayuda y la asistencia a nuestras economías, a nuestros sectores productivos, comerciales y de servicio y, por otro lado, seguimos sosteniendo sanitariamente a nuestra población”, afirmó el mandatario.Bordet, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta, el intendente Ricardo Bravo y el titular del Enosha, Enrique Cresto, compartió una agenda de trabajo en la ciudad termal y puso de relieve que “vemos en Entre Ríos recuperación económica con las medidas aplicadas desde el gobierno nacional”, y valoró que “el descenso de contagios y la campaña histórica de vacunación nos ha posibilitado retomar actividades turísticas”.En ese marco, se refirió al caso de las termas en Federación, que “representan más de la mitad de los recursos municipales cerca del 50 por ciento y la pandemia generó una situación muy difícil, que logramos contener a través de la cooperación del gobierno nacional y provincial”. Y recordó que “muchos operadores turísticos también han tenido épocas muy complejas, y estuvimos acompañando con líneas de financiamiento y contención para el sostenimiento de fuentes de empleo”.Junto a las diputadas nacionales, Mayda Cresto y Carolina Gaillard; Enrique Cresto; la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman; el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte y la diputada Vanesa Castillo del departamento Federación, el gobernador recordó que de "19 meses de gestión que llevamos, 16 fueron de pandemia”.“Cuando asumimos la gestión, en ese caso para nosotros la segunda, para el Presidente era la primera, preparamos un plan de gobierno, y a menos de tres meses de gestión irrumpe en el planeta algo desconocido, que hacía 100 años que no pasaba, que era esta pandemia contra la cual todavía estamos luchando”.El gobernador explicó que se tuvieron que atender los aspectos económicos y sociales colaterales de la pandemia, “en sectores que por las restricciones impuestas no tenían fuente de ingreso, sobre todo en el sector turístico”.En paralelo, “el sistema productivo de nuestra provincia, que tiene muchas economías regionales, funcionó a pleno, muy bien”. En ese sentido, “nosotros vemos hoy recuperación económica con las medidas aplicadas desde el gobierno nacional que reflejan, vemos que las exportaciones en Entre Ríos comparándolas con 2019 se incrementaron un 7 por ciento y vemos también un crecimiento en la actividad industrial de Entre Ríos respecto de 2019”.En ese marco, mencionó también que “estamos trabajando para favorecer con líneas de crédito a los sectores que más empleo o dinamismo generan en nuestra economía”.Informó que “tenemos líneas de crédito con tasas subsidiadas”, y mencionó que “hemos lanzando hace una semanas atrás en Paraná con subsidios en tasas fijas para líneas de industrias avícolas, metalmecánica, tambera”. También, “prefinanciamiento a exportaciones a través del CFI, créditos que se otorgan en dólares y se devuelven cuando se termine la exportación en dólares, a tasa cero”.En ese orden, recordó los estímulos que se han generado desde el gobierno Nacional, como el ATP, el IFE y el acompañamiento del gobierno provincial y apuntó: "Hace dos meses lanzamos un Programa para poder ayudar a los sectores hoteleros y gastronómicos con aportes y diferimientos de impuestos para los sectores que no podían abrir sus puertas o no podían trabajar. Así lo estamos haciendo con todas nuestras economías regionales, escuchando los reclamos y también, entendiendo que la pandemia no terminó y que tenemos que seguir cuidándonos”, precisó.Asimismo, se refirió a las habilitaciones y sostuvo que continuarán en otras actividades “de manera gradual y progresiva”.Por su parte, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto, puntualizó que “es en el Congreso de la Nación, donde se transforman las buenas políticas públicas en políticas de Estado. Es allí donde debemos lograr trabajar para que la Argentina no quede de rehén del gobierno de turno”.El funcionario dijo que “en la Argentina de hoy, todos los días el Gobierno Nacional pone en marcha una nueva iniciativa que reafirma este rumbo de reconstrucción y desarrollo. Por eso cada uno de los habitantes de Entre Ríos tiene que saber que junto con el gobierno Nacional estamos haciendo todo lo posible para que cada entrerriano y entrerriana pueda vivir cada vez mejor”.“Pero esa vida que queremos todos, esa construcción en positivo que está poniendo al país de pie, se consolidará únicamente en un modelo federal y solidario, donde hay leyes que defienden los logros alcanzados y gobernantes que construyen con la mirada puesta en el bienestar y la felicidad del pueblo.”.