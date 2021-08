Fuerte respaldo a Galimberti y Entre Ríos Cambia en Paraná Campaña

Se desarrolló una reunión en el Comité de la UCR de Viale -siendo el anfitrión el intendente Carlos Weiss- de la que participaron los precandidatos a diputados nacionales por la lista Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti y Darío Schneider, que continúan su campaña de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre.



Con un masivo apoyo de la militancia, hubo además presencia de otros presidentes municipales de la zona, como Héctor Solari de María Grande y Carlos Lencina de Hernandarias.



Lo sucedido muestra otra vez –como la semana pasada- que la lista que encabeza Pedro Galimberti definitivamente se consolida en el Departamento Paraná Campaña y que el trabajo y la presencia territorial está rindiendo sus frutos.



Vale recordar que en Tabossi, la semana pasada, sucedió algo similar con sectores de la juventud, que manifestaron el apoyo en un encuentro de jóvenes de todo Paraná Campaña, con representantes de la Juventud Radical y Juntos por el Cambio, y presencia de más de 80 referentes de las diferentes localidades del Departamento.



Se sumaron allí a la propuesta intendentes y funcionarios de las diversas municipalidades, comunas y juntas de gobierno.



Motivados



"Nos motiva llegar con esta propuesta competitiva, con esta alternativa que renueva las esperanzas de los entrerrianos para 2023. La provincia nos preocupa. Vemos como las estadísticas nacionales nos ubican como una de las provincias más pobres del país. No nos merecemos esto. La situación no da para más. No hay que postergar más las soluciones a los problemas de los entrerrianos. El gobierno provincial ya no tiene capacidad de respuesta para resolver los problemas que tenemos", dijo Pedro Galimberti.



"Entre Ríos necesita un cambio no como slogan, sino mirando lo que ocurre en nuestras localidades donde se advierte la ausencia del Estado en cuestiones que son básicas. Tenemos un Estado ineficiente, que siempre llega tarde" destacó.



Por su parte, Darío Schneider manifestó que "Este marcado apoyo no hace más que mostrarnos que estamos haciendo las cosas de forma correcta, recorriendo cada lugar y encontrando en cada rincón de Paraná Campaña un ejemplo claro de que cada vez somos más los que buscamos una Entre Ríos con oportunidades. Siempre, a todos, les aclaramos que desde nuestro lugar, modestamente, venimos a ofrecernos, convencidos de este proyecto colectivo que tiene como objetivo final la gobernación en 2023. Mientras tanto, el que se viene es un paso trascendente, donde nosotros mostramos un liderazgo horizontal, no verticalista, y consideramos que somos la mejor opción", indicó.