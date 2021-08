AMET quiere conocer qué metodología se aplicará para la presencialidad plena

Política El 30 de agosto vuelve la presencialidad plena en todos los niveles educativos

“Esperamos la normativa del CGE para saber bajo qué metodología se va a volver”, expresó y lamentó que no se les haya informado la decisión en la paritaria de condiciones laborales, que se reunió esta semana.“Institucionalmente todavía no tomamos postura formal”, respondió el titular de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) al ser consultado por esta Agencia sobre el anuncio oficial del retorno a la presencialidad completa, sin sistema de burbujas, a partir del lunes 30 de agosto. “Igualmente esperaremos la normativa del Consejo General de Educación (CGE) para saber bajo qué requisitos y bajo qué metodología se va a volver, y luego definiremos una postura”, señaló.El titular del gremio de docentes técnicos aseguró que mantendrán la exigencia por las condiciones sanitarias. “El cuidado de la salud es prioritario, todavía la pandemia no ha sido superada”, afirmó al respecto y si bien destacó que “los compañeros y compañeras que quisieron vacunarse, la gran mayoría, tuvieron la oportunidad de hacerlo”, apuntó que ahora aguardan la inoculación de la segunda dosis y que “se cumplan los plazos para tener la inmunización adecuada”, esto es, alrededor de 20 días después de la aplicación de la vacuna.Por último, sostuvo que la vuelta a la presencialidad completa “es una decisión política del Gobernador, que tendrá su responsabilidad al tomarla y que seguramente lo hizo sabiendo que las condiciones de salubridad están óptimas para tomar esta decisión”. (APF)