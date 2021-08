Bordet expuso la propuesta electoral del Frente de Todos ante empresarios

El gobernador Gustavo Bordet, acompañado por los candidatos a diputados del Frente de Todos, valoró el rol de sector industrial en pandemia para sostener el empleo y ratificó el respaldo del Estado a las cadenas de valor entrerrianas con políticas públicas que trasciendan los períodos electorales.Bordet visitó la ciudad de Gualeguay junto con los candidatos y las candidatas a diputados nacionales por el Frente de Todos: Enrique Cresto, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Brenda Ulman. “Hay que valorar muchísimo el esfuerzo que el sector privado desarrolla en nuestra provincia. Lo reconocemos, lo apoyamos y entendemos”, afirmó.Durante el encuentro con empresarios industriales de la ciudad, del que también participó la diputada provincial, Paola Rubattino, Bordet dialogó acerca de “lo que proponemos para las próximas elecciones”, y agregó: “Lo hacemos abiertamente, hablando y escuchando. No estamos acá para criticar a nadie. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Creemos que hay que mejorar muchas cosas y en ese camino vamos a seguir trabajando”.Además, convocó a "sostener lo que pudimos desarrollar en un año y medio en la provincia de Entre Ríos: mantener el nivel y ritmo de obra pública que hemos recuperado y retomado”, indicó, entre otros alcances de la política del Frente de Todos.Bordet valoró junto con los empresarios que la obra pública “redunda en múltiples beneficios”, que van “más allá de la calidad de vida de los vecinos”, porque “genera desarrollo de nuestras empresas en el sector de la construcción y en los comercios de la zona, que es donde se distribuyen los salarios de las y los trabajadores”. Además, resaltó que “la Tarjeta Alimentar pueda seguir generando el desarrollo de la economía en varias localidades, hasta que se formalicen y generen las condiciones objetivas de empleo”.Por otra parte, Bordet hizo un repaso del trabajo que se realiza desde el gobierno para poder generar los incentivos que los sectores productivos reclaman. Destacó el subsidio del 50 por ciento de la tarifa eléctrica al sector arrocero, y que en materia tributaria no sólo “no hemos incrementado impuestos”, sino que “hubo una disminución de las tasas de ingresos brutos”.Además, recordó que la actualización del impuesto inmobiliario “nunca superó los índices inflacionarios”, y que se redujo del tres por ciento al 1 por ciento la carga de la Ley 4035. Mientras se evalúa el mecanismo para eliminar el impuesto.“Estamos trabajando, pero también hay que valorar muchísimo el esfuerzo que el sector privado desarrolla en nuestra provincia. Lo reconocemos, lo apoyamos y entendemos”, enfatizó Bordet.Por otra parte, puso de relieve que el equilibrio de la distribución demográfica de Entre Ríos “nos exige mucho más esfuerzo”, a diferencia de “otras provincias tienen el 80 y hasta el 90 por ciento concentrada en la capital”. “Nosotros queremos seguir manteniendo esa distribución demográfica y trabajamos para eso”, enfatizó el mandatario entrerriano.“Por eso, independientemente del proceso electoral, nuestro compromiso está puesto en seguir haciéndolo de la misma manera: con diálogo permanente, escuchando, corrigiendo errores cuando nos equivocamos, porque todos somos falibles, y hay que corregir sobre lo que no es correcto para tener condiciones objetivas de crecimiento, desarrollo y empleo en la provincia”.Bordet analizó también la situación de los sectores económicos más afectados por la pandemia, y valoró que durante este fin de semana largo, “por primera vez en mucho tiempo, pudimos asistir al 90 por ciento de camas hoteleras en la provincia”.“Esto es un respiro importante para el sector que quizás haya sido el más perjudicado por la pandemia, y algo también importante: tuvimos asistencia de turismo en todas las ciudades de la provincia, donde se cumplieron los protocolos de cuidado y sanitarios”, subrayó.Dijo que la actividad económica en la provincia, en líneas generales, “se ha podido desarrollar durante la pandemia plenamente”, y que “los indicadores nos están marcando que hay un avance muy claro, no sólo respecto de 2020, sino respecto de 2019”.“Tenemos un incremento del 7 por ciento de nuestra oferta exportable, que tiene que ver con la producción y elaboración de alimentos”, pero “no sólo la producción de granos, sino las distintas cadenas de valor que tiene la provincia”, explicó el mandatario.Apuntó que "existen dificultades propias de la pandemia y otras derivadas de haber asumido la gestión en 2019 con el 53,8 por ciento de inflación”. “Cuesta poder manejar y reducir esas variables, pero con el gobierno Nacional trabajamos fuertemente para lograr mejorar los indicadores”, indicó.“Si uno analiza la marcha de índice de inflación o de costo de vida mensual, se percibe un descenso lento pero sostenido. Pensamos que en los próximos meses seguirá así y vamos a seguir trabajando en eso”, adelantó Bordet.Por su parte, el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto, dijo que “en la agenda de trabajo que comparten el presidente Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet, la reactivación de la economía es un tema prioritario. Todos los días hay una nueva iniciativa que el Estado pone en marcha con la finalidad de fomentar el empleo, acompañar al empresariado, incentivar el consumo y dinamizar los circuitos económicos”.Afirmó que “desde el comienzo de la pandemia se fueron adoptando medidas concretas para acompañar el esfuerzo de los pequeños emprendedores, de las empresas familiares y de los sectores que más afectados en estos momentos difíciles. Todo esto es importante recordarlo luego de cuatro años de un gobierno que no hizo más que endeudar al país, deteriorando todos sus indicadores sociales y económicos”.Además, Cresto mencionó que “mi familia tiene una larga tradición en el ámbito de la producción, de la industria y el comercio. Conocemos la realidad del empresariado entrerriano y la enorme potencialidad de crecimiento de nuestra provincia. Por eso me enorgullece ser parte de este modelo nacional de producción y trabajo, que alienta el desarrollo de las empresas y la generación de fuentes de trabajo”.“Hoy estamos convocando a los entrerrianos y entrerrianas a consolidar este rumbo, en el convencimiento que de la pandemia salimos entre todos y con la mirada puesta en el futuro”, completó el candidato del Frente de Todos.Gobernador Gustavo Bordet; la vicegobernadora, Laura Stratta; el senador Nacional; Edgardo Kueider. El titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Enrique Cresto; la diputada Nacional, Carolina Gaillard; el coordinador de Municipios de la Región Centro del Ministerio del Interior de la Nación, Tomás Ledesma; la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman.Además, estuvieron el presidente de Consejo General de Educación, Martín Müller, y el vocal, Exequiel Coronoffo; el intendente de General Galarza, Fabián Menescardi; los concejales: Martín González; Lorena Navarro; Héctor Ahibe; Graciela Alle; y Héctor Arellano. También, los presidentes de comunas, Aldo Paz, de Aldea Asunción; y Gerardo Graf, del 6to Distrito; y los concejales Matías Paerier y Alberto Lescá.En tanto, que participaron empresarios del Grupo Piaggio; Grupo El Rodeo; Soychú; Inprocil; Grupo Pitón; Constructora Dos Arroyos; Cremigal; Guaymeat. Asimismo, representantes de comercios: Corralón San Pio; Corralón Madersa; la agencia de Lotería JAJAN – Río Uruguay Seguros; Rodríguez Confort; El Rincón de los Gauchos; Heladerías 7 Colinas; Juan Carlos FRARE – Maquinarias.