El dirigente piquetero Luis D’Elía, condenado a tres años y medio de cárcel por la toma de la Comisaría 24 de la Policía Federal en 2004 y actualmente bajo prisión domiciliaria, recuperará la libertad el próximo 24 de agosto, según resolvió la jueza de Ejecución Sabrina Namer.D’Elía cumplió con los dos tercios de la condena firme y gracias a su conducta procesal tanto cuando estuvo en la cárcel cuanto en la detención domiciliaria, obtuvo la aprobación incluso de la fiscalía para recuperar la libertad."Se dan en autos la totalidad de los recaudos previstos en las normas que rigen el instituto de la libertad condicional", sostuvo la jueza Namer, al acceder al pedido de su abogado, Adrián Albor.D’Elía fue condenado por el episodio que ocurrió en 2004 en un fallo del tribunal oral federal número 6 emitido 16 años después de los episodios en los que junto a un grupo de manifestantes repudió el homicidio de un dirigente social y acusó a la Policía de complicidad con ese hecho."La Jueza de Ejecución Sabrina Namer me acaba de conceder la libertad a partir del próximo martes 24/8 por haber cumplido los 2/3 de la condena Ese día cumplo 1.000 días preso #BastaDeLawfare #BastaDePresosPoliticos", publicó el dirigente kirchnerista en su cuenta de la red social Twitter.La condena fue ratificada el 6 de agosto de 2020 por un fallo de la Corte Suprema, pero el dirigente social estaba preso desde el 25 de febrero de 2019, pese a que la sentencia aún no estaba firme.La libertad condicional no modifica los plazos del cumplimiento de la pena, que vencerán el 24 de noviembre de 2022 a las 24 horas, mientras que la "caducidad registral" operará un año más tarde.No obstante, durante ese lapso D’Elía estará en libertad y deberá someterse a controles periódicos sobre el cumplimiento de las normas de reinserción en la sociedad.