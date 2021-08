Calificación numérica: qué ocurrirá con quienes no alcancen los saberes mínimos

Política Las escuelas volverán a aplicar calificación numérica para evaluar aprendizajes

Nivel Inicial

Nivel Primario

Educación secundaria

El Consejo General de Educación (CGE) aprobó las «Pautas generales y específicas sobre el proceso de evaluación, calificación, acreditación y promoción de estudiantes de la unidad pedagógica 2020-2021 en proyección al ciclo lectivo 2022». Allí se determinó que a partir del tercer trimestre del ciclo lectivo 2021 las escuelas vuelvan a aplicar la calificación numérica para establecer el nivel de conocimiento alcanzado por los alumnos.que “en este contexto de pandemia tomamos decisiones sobre el año 2020-2021 como una unidad y en ese contexto se venía evaluando de manera formativa y conceptual, para plasmar el proceso del estudiante con los diferentes soportes que permitieron mantener viva la escuela”.“Ahora cuando los alumnos ya asisten a las escuelas y el vínculo es otro, nos vemos en la necesidad en ir plasmando las trayectorias escolares con notas, va a ser 10 (sobresaliente) hasta 6 (aprobado)”, expresó.En este sentido, resaltó que “la nota numérica se aplicará en los niños que alcancen el 70 por ciento de los contenidos desarrollados, de no haberlo hecho se inscribe la leyenda”.La resolución emitida establece que, en caso del nivel inicial, presenta el pasaje de un nivel a otro desde la concepción de la promoción automática y trabaja fortaleciendo la articulación internivel. Los niños que durante el año 2020 se encuentren matriculados en sala de cinco años promocionarán de manera directa al primer grado del nivel primario.En tanto en el nivel primero la acreditación de aprendizajes respecto a la unidad pedagógica 2020-2021 considerará el logro del 70 por ciento de aprendizajes en relación a los contenidos, capacidades y habilidades curriculares priorizadas y a los criterios acordados institucionalmente para esta instancia.En el tercer trimestre, se calificará mediante la siguiente escala, sin perder la riqueza de todo lo trabajado en el proceso: sobresaliente (10), distinguido (9), muy bueno (8), bueno (7), aprobado (6) y en proceso de apropiación de aprendizajes. Para la promoción del primer al segundo ciclo, el estudiante deberá acreditar de forma fehaciente su alfabetización inicial atendiendo al enfoque integral e interdisciplinario.En el caso de los estudiantes que pasen desde el nivel primario al secundario, Di Lello expresó que “si los estudiantes no alcanzan el 70% de los contenidos, se encuentran proceso, es decir que en las instancias de febrero y marzo para poder recuperar e intensificar sus aprendizajes para hacer un pasaje a otro nivel”.La resolución establece que aquellos estudiantes que hayan logrado el 70 por ciento de las priorizaciones curriculares serán aprobados y obtendrán notas de calificación. A partir del tercer trimestre la escala a adoptar será la del 6 al 10, para los espacios curriculares aprobados. En aquellos casos donde la aprobación no sea total, se sostendrá la expresión «en proceso», evitando, de este modo, colocar nota numérica inferior a 6, y reservando la colocación de la calificación, para el momento en que los saberes priorizados sean alcanzados.Al concluir el ciclo lectivo, la calificación final se obtendrá con la ponderación de la totalidad del proceso de aprendizaje de cada estudiante construida a partir de la lectura interpretativa de las capacidades acreditadas en los tres trimestres. Dicha calificación final no podrá ser inferior a 6, de lo contrario se consignará «no aprobado».Los estudiantes que transiten en el ciclo orientado o en el ciclo superior de la modalidad Técnico Profesional, podrán pasar al año siguiente con hasta cuatro espacios curriculares pendientes de aprobación, en forma excepcional dada las características de los ciclos 2020-2021, que podrán rendir en las instancias establecidas por calendario escolar.Otro cambio importante respecto a la Educación Secundaria esEn el caso del ciclo básico va a tener la posibilidad de aprobar esos espacios con trabajos, o lo que la escuela defina como proyecto de acompañamiento para esos estudiantes. En ciclo orientado, tendrá la posibilidad de rendirlo en mesa de examen o en alguna instancia prevista por calendario.