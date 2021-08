Para Agmer Paraná la vuelta a la calificación numérica “genera inestabilidad”

Política Las escuelas volverán a aplicar calificación numérica para evaluar aprendizajes

Discusión salarial

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso que a partir del tercer trimestre del ciclo lectivo 2021 las escuelas vuelvan a aplicar la calificación numérica para establecer el nivel de conocimiento alcanzado por los alumnos de los distintos niveles.Al respecto, la secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno, resaltó anteque “se emitió una resolución que reforma el sistema de evaluación y fue sin consulta, llega en un momento inadecuado, ya que estamos a pocos días de comenzar el tercer trimestre y saber que volvemos con las notas numéricas es una situación de inestabilidad y molestia”.y la jerarquización de contenidos traía aparejado un criterio de evaluación mucho más integral”.“Había que contemplar que hubo estudiantes que no pudieron tener una vinculación permanente y que debía ser garantizada con una política educativa real y concreta; entonces los números no significan que los estudiantes hayan podido trabajar con ese conocimiento”, expresó.En sintonía con esto, manifestó que “las autoridades del CGE tomaron una decisión unilateral y genera una gran molestia y reacomodamiento de todo lo que veníamos discutiendo,”.“Ya pasamos muchas veces por estas instancias y necesitamos tomar definiciones más serias que se puedan plantear al largo plazo y no generen malestar en las instituciones educativas”, mencionó Cogno.Asimismo, Cogno, detalló que previo a esta decisión de la vuelta a las notas numéricas, “y se iban a poder evidenciar con un 70 por ciento de lo que estaba contemplado en los contenidos desarrollados para pasar de año; de lo contrario íbamos a continuar el proceso con un acompañamiento que permitirá generar que los chicos aprendan de la misma manera”.Por otro lado, la sindicalista señaló que piden la reapertura de paritarias: “Estamos en una urgencia económica muy grande, el salario de un maestro está en 35.000 pesos y en toda la escala docente hay un problema, exigimos que se solucione esto ahora, no podemos pretender un salario en cuotas”.“Reclamamos una fuerte inversión en educación, que pueda llevar adelante una solución a los problemas más urgentes: el de los estudiantes y el de los trabajadores, que estamos sumergidos en la línea de la pobreza”.En este sentido, destacó que “mientras no se resuelvan los problemas de un salario acorde al costo de vida, siempre vamos a reclamar apertura de paritarias”. Asimismo, destacó que avanzan en la realización de asambleas docentes para tratar diversos temas.