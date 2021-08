Trabajadores del Copnaf retomaron las asambleas: lo que exigen a las autoridades

Trabajadores del Copnaf retomaron las asambleas en la sede central del organismo en Paraná. Reclaman por la falta de la convocatoria a la paritaria sectorial para retomar la discusión en torno al pago de un adicional para el sector, la falta de reglamentación para la comisión de suplencias, denunciaron “abusos de poder” y el traslado compulsivo de trabajadores, entre otros puntos.“Retomamos una lucha de reivindicaciones históricas que tenemos los trabajadores de este organismo, que por la pandemia no pudimos continuar”, comunicó a Elonce TV el delegado de ATE Entre Ríos en el Copnaf, Luciano Rigolier. Según enumeró, “la paritaria sectorial no se ha podido concretar, hay una dilación excesiva para convocarla, y deberíamos llegar a acuerdos con esta gestión”.De acuerdo a lo que explicó, “sumó un profundo malestar la impronta de la presidencia respecto de traslados compulsivos de compañeros, fusiones de servicios sin el debido consenso con los trabajadores y una cantidad excesiva de sumarios a modo de disciplinamiento”,En tanto, otro de los delegados sindicales, Ceferino Benítez, mencionó que “los compañeros del servicio El Costero se oponen a la fusión que se intenta dar con otro servicio, sobre todo en un ámbito de pandemia porque que no es productivo”. “Las experiencias de fusiones en el Copnaf no fueron buenas, como el caso de la fusión en La Cigarra con la guardia de atención permanente”, comparó al respecto.“Queremos visibilizar la persecución a los trabajadores del Copnaf en Paraná y en delegaciones del interior de la provincia. Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto y vean lo que está pasando en el Copnaf porque necesitamos ser escuchados”, destacó el gremialista.En el marco de la asamblea, “por la falta de diálogo, la toma de decisiones inconsultas y las fusiones de servicios”, definirán plan de lucha que iba a ser informado próximamente.