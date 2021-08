Gaillard: "Nuestro Gobierno tomó los principales reclamos de la lucha feminista"

La precandidata a diputada por la lista 501 del Frente de Todos Entre Ríos participó del debate organizado por la Multisectorial por la Paridad Integral de Concepción del Uruguay, en el cual también asistieron las precandidatas de la listas: 10 Nadia Burgos, 50A Natalia Noaco, 186 1A Miriam Muller y 502 B Mariana Salinas.El debate comenzó por la temática de Economía y Ambiente, para la cual Gaillard introdujo que “soy parte de una generación joven muy activa y, sobre todo en este tema de economía y ambiente que van de la mano”, afirmando que “lo que se juega en estas elecciones es qué rumbo toma nuestro país. Si encaramos un modelo con un Estado presente, para generar oportunidades para todas y todos, o tenemos un modelo de país con timba financiera como fueron los cuatro años de Mauricio Macri, que fue una tragedia que castigó a la mayor parte del pueblo argentino”.Con respecto a la economía enfatizó en que “no podemos dejar de hablar de la pandemia. Nuestro gobierno apenas comenzó se vio atravesado por esta pandemia que acentuó la desigualdad social existente e hizo que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres”, agregando que este gobierno “se hizo cargo poniendo toda su energía para fortalecer el sistema de salud, para lograr que nuestros hospitales estén equipados, para que a ningún argentino ni argentina le falte una mascarilla de oxígeno, un respirador y, por sobre todas las cosas salir a conseguir las vacunas, que hoy nos permiten que más de 1 millón de entrerrianos estén vacunados y tengamos la tranquilidad de poder empezar a pensar en la reactivación económica para poder generar trabajo genuino y de calidad”.Con respecto a su trabajo legislativo comentó que “estamos impulsando desde la Cámara de Diputados en conjunto con el Ministerio de Producción, un proyecto muy importante para nuestro país y nuestra provincia que tiene que ver con el marco legal para el desarrollo productivo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”.En cuanto a lo ambiental y la perspectiva de género enfatizó: “No se puede construir una sociedad más justa sin perspectiva de género y sin mirada ambiental. Todos los logros que ha conseguido el feminismo tienen que cruzarse con la lucha del ambientalismo” y puntualizó “soy parte de un gobierno que ha tomado esas luchas y las ha transformado en política de estado”.Ejemplificando, Gaillard señaló: “por eso la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, por eso el avance de un reclamo histórico del feminismo como la IVE, pero a su vez también la Ley de los 1000 días para acompañar a las mujeres que deciden seguir adelante con su embarazo”.Además explicó con respecto a los femicidios que en su rol como Presidenta de la Comisión de Legislación Penal han llegado a “diagnósticos que tienen que ver con escuchar a jueces, a abogadas que litigan, a las responsables de género locales y provinciales con respecto a qué es lo que pasa cuando ocurre un femicidio”, en este sentido indicó que “se necesita una reforma judicial feminista pero también, se necesita fortalecer las capacidades y las redes en los territorios para acompañar a las mujeres que sufren de violencia de género”.En cuanto a la revisión del Código Penal expresó que “es un código que está hecho por hombres y que merece ser revisado con una mirada sistémica que contemple a la mujer y conceptualice lo que significa la violencia de género. Se puede y se debe dar respuesta desde el Estado, por eso nuestro gobierno provincial ha elevado un Proyecto de Ley de Protección, de Asistencia y de Acompañamiento a la mujer que sufre violencia de género, así como ha tomado la decisión política de avanzar en una Ley de Paridad Integral que nos garantiza a las mujeres tener una participación real, de igual a igual con los hombres, no sólo en los cargos legislativos, sino que también en las organizaciones de la sociedad civil y en los colegios profesionales”.En cuanto a las políticas implementadas por los gobiernos nacional y provincial, indicó que “para nosotros fue central en estos dos años cuidar la vida y la salud de cada entrerriano y de cada entrerriana y, por supuesto, de todos los argentinos. Por eso fortalecimos el sistema sanitario, que había sido degradado por el gobierno anterior, por el gobierno de Macri, que hoy tiene a uno de sus principales ministros que pretende representar a los entrerrianos, cuando (éste) fue el responsable de que se paralizara la obra del Hospital de Gualeguaychú y del Hospital de la Baxada”.Con respecto a la paralización de las obras del Hospital de la Baxada señaló que este “hospital público, le salvó la vida a mi papá y a miles de entrerrianos” y que durante el anterior gobierno nacional “se paralizó la obra y se mantuvo cerrado durante los cuatro años por decisión de Mauricio Macri, que no mandaba los fondos a la provincia y, cuando nuestro gobernador le solicitó lo autorice para terminarlo con fondos provinciales, se rehusaron”.Para finalizar expresó que “falta un montón. Falta una Ley de Cuidados Integrales. Yo fui mamá hace un año y medio y le contaba recién a Nadia (Burgos) que dejé al cuidado de una persona a mi bebé para poder venir acá. Le decía que somos las mujeres las que nos hacemos cargo del cuidado. No solamente de los niños, sino que también de los adultos, por eso necesitamos un Estado que garantice ese cuidado para que nosotras podamos desarrollar nuestras vidas, para que nuestros niños tengan mamás felices y mamás plenas”.