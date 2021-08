Con críticas a Macri, Alberto Fernández cerró el plenario del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández cerró hoy el plenario de candidatos del Frente de Todos en La Plata junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, con un discurso muy crítico de la administración del ex mandatario Mauricio Macri, a poco más de tres semanas de las PASO.Ante postulantes nacionales y provinciales del oficialismo, el jefe de Estado trazó un paralelismo entre el proyecto de etiquetado frontal de alimentos con el gobierno de Juntos por el Cambio, y consideró que "pocos tendrían ganas" de votarlos si supieran lo que hay "dentro del envase"."Pensé que el envase de Juntos o Juntos por el Cambio diría ´Somos republicanos´ y diría ´Este envase contiene un Presidente que armó una mesa judicial para perseguir opositores, un Presidente que nombró un ministro de la Corte por decreto", resaltó Fernández.En ese marco, enumeró otros puntos que -a su entender- debería contener un envase de la propuesta opositora: "Un gobierno que nos endeudó con la banca privada en 100.000 millones de dólares y que cuando ya no le pudo pagar fue corriendo al Fondo y nos endeudó con 45.000 millones más"."Miembros de un gobierno que despreciaron la educación pública, porque no había nada peor que caer en la escuela pública. También diría un gobierno que despreció la salud pública", afirmó Fernández al clausurar el acto en La Plata.También citó que el gobierno de Macri contendría en su envase una advertencia sobre "balas de goma para reprimir al pueblo" de Bolivia."Ese envase diría también todo lo que finalmente nos pasó, toda la deuda que tomamos que no se convirtió ni en puentes, ni en escuelas, ni en camiones, ni hospitales. Se fueron, no sabemos dónde", expresó el mandatario nacional, y dijo que Macri "por vía de decreto modificó una ley y blanqueó los fondos que espuriamente su familia tenía en el exterior".Y agregó: "Si el etiquetado frontal existiera creo que a pocos les quedaría ganas de votar" por Juntos por el Cambio.Al finalizar, reiteró que hizo una canción durante la cuarentena que dice que "el secreto en esta vida es seguir cantando"."Hice una canción cuyo estribillo dice si me pierdo yo me encuentro, si me caigo me levanto, el secreto en esta vida es seguir cantando", contó Fernández.El presidente y la vicepresidenta se mostraron juntos dos veces en dos días y llamaron a acompañar al Frente de Todos en las PASO, acompañados por los principales postulantes del espacio en Buenos Aires.El objetivo del encuentro fue hacer un repaso de los lineamientos de campaña, a poco más de tres semanas de las primarias, y unificar el discurso, además de hacer una muestra de fuerza hacia afuera.