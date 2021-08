Fernández sobre Frigerio: "Pretende ser diputado quien dejó casas paralizadas"

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de entrega de la vivienda número 20 mil y presenta el Plan Hábitat Integral, desarrollado en la Isla Maciel.



"La pandemia dejó al descubierto que había muchos que necesitaban, que no podían esperar a que la pandemia termine para resolver sus problemas. Y había muchos que necesitaban un techo. Con una pandemia de por medio, nosotros no paramos", destacó.



En ese marco, el mandatario dijo que cuando llegaron al gobierno se encontraron con obras paralizadas: "La causa es mucho más miserable aún. Seguramente fue para que la gente no recuerde que Cristina les dejó una casa. Y es una conducta muy miserable".



"Vayan y miren lo que hicieron con la educación pública, la salud pública. Nos encontró una pandemia con la salud destruida, y ellos orgullosos de haber eliminado el Ministerio de Salud de trabajo", resaltó.



"En Entre Ríos pretende ser diputado el mismo que dejó estas casas paralizadas", dijo el Presidente en relación al exministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien en su cartera tenía a cargo las obras públicas y viviendas y "andaba por las provincias recomendándoles que se endeuden en dólares".