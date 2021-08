El Presidente anticipó quiénes serán los próceres que volverán a los billetes

El presidente Alberto Fernández anticipó hoy quiénes serán los próceres que volverán a ilustrar los billetes argentinos, luego de que en la gestión de Mauricio Macri se decidiera poner figuras de animales nativos, y consideró que el general José de San Martín "hubiera estado" con el Gobierno del Frente de Todos."San Martín muy pronto va a estar en nuestros billetes. Y a San Martín lo van a acompañar en otros billetes Belgrano, Güemes, Juana Azurduy. Hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva", sostuvo el mandatario.Al encabezar un acto en el partido bonaerense de San Martín, el jefe de Estado reiteró su intención de volver a poner en los billetes argentinos a ciudadanos ilustres, un plan que tenía previsto para el año pasado pero que se vio frustrado por la pandemia de coronavirus."En el mismo tiempo en que cambiaban a San Martín por una ballena, en esos mismos años no tenía sentido construir hospitales ni universidades, ni desarrollar la ciencia y la tecnología. Tenía más sentido que una PyME se convierta en una importadora antes que seguir produciendo. Tuvo mucho más sentido jugar financieramente apostando a la suba y la baja del dólar, las acciones y los títulos que darle trabajo a todos ustedes", lanzó Alberto Fernández.El Presidente subrayó que "San Martín fue un hombre inmenso, singular en el mundo. El mundo estudia a San Martín como un estratega militar único. Cruzó los Andes, sólo motivado por la idea de ser libres. `Seamos libres, lo demás no importa nada´, decía"."Hoy lo recordamos con una admiración y un respeto que nunca debemos olvidar. En tamañas proezas, siempre renunció a todos los honores. Renunció explícitamente a los cargos que los peruanos le ofrecieron, reconociéndole su condición de Libertador", remarcó el Presidente, en alusión al aniversario número 171 del fallecimiento del general nacido en Yapeyú.Y agregó: "Tenemos la tranquilidad de que San Martín miraba el país igual que nosotros, creyendo en la unidad latinoamericana, en el esfuerzo conjunto. Hubiera sido parte de ese Ejército que montó hospitales móviles para atender a los que necesitaban, hubiese sido parte de las vacunadoras que trajeron tranquilidad a los argentinos".En el mismo sentido, advirtió que San Martín habría estado peleando al lado de los más pobres y necesitados, como lo estuvo Vicky (la primera precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz)."Hubiera estado con nosotros diciéndole a los argentinos `seamos libres, no lo manden a Alberto a arreglar cualquier cosa con el Fondo, déjenlo que negocie con dignidad, déjenlo que negocie para que la Argentina tenga futuro´. Estemos unidos, porque unidos somos invencibles", destacó.Además, ponderó la figura de Manuel Belgrano y su campaña al norte, a la vez que se refirió al envío de armamento a Bolivia durante el Golpe de Estado a Evo Morales: "En esos tiempos ayudábamos a los bolivianos, no les mandábamos balas para que los reprimieran".

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también se refirió al tema y cuestionó al Gobierno de Mauricio Macri por haber retirado de los billetes las figuras de los próceres."Volvió para luchar por y junto a su pueblo por lo más básico, lo más elemental, lo primero, que es la independencia. No sé a quién se le pudo ocurrir sacar al general San Martín de los billetes y reemplazarlo por un animalito, como si pudiéramos no recordar a nuestros patriotas", señaló al respecto.Asimismo, remarcó que "San Martín entendió que la suerte de la Argentina está atada a la suerte de los pueblos hermanos latinoamericanos".