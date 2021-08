Macri opinó de foto en Olivos y dijo que en su gestión “Argentina tenía rumbo”

El ex mandatario Mauricio Macri criticó al presidente Alberto Fernández por el festejo del cumpleaños en la Quinta de Olivos en medio de la pandemia, y sostuvo que con esa foto "tocó fondo" y "destruyó toda su autoridad moral".



"La foto es la imagen de que tocamos fondo, que el Presidente tocó fondo. Estamos hablando del valor de la palabra presidencial, terminó de destruir toda autoridad moral para el Presidente esa foto", señaló Macri en una entrevista con el canal TN.



Al respecto, dijo que hubo un "decreto autoritario, con todos encerrados, sin diálogo sin escuchar, con miles de casos de gente que se murió sola y alumnos sin clases", mientras que "el que dispuso esto organizaba una comida de cumpleaños en su casa".



"La primera reacción fue una mentira, cuando salió la primera foto dijo que no hubo ninguna reunión y dijeron que era una foto fake, pero después surgieron más fotos y no les quedó remedio. Igual no pudo decir “perdón”, ¿como le creés algo a partir de hoy", remarcó sobre el jefe de Estado.



Y agregó: "(Fernández) Se enojó conmigo cuando le dije hace unos meses sobre el valor de la palabra. Antes hablaba el lunes y se contradecía el martes y ahora se contradice el mismo día".



En tanto, sobre las declaraciones del Presidente acerca de la polémica, Macri lamentó que hablara de su esposa "como si él fuera un inquilino de la Quinta de Olivos".



Sobre la "Marcha de las Piedras", comentó: "Ví las imágenes con mucho dolor, de gente que no se pudo despedir de sus seres queridos y ví sobre todo mucha indignación que comparto con esos argentinos".



Luego retomó sus críticas a Fernández y sostuvo que "alguien no puede ser Presidente porque lo puso el vicepresidente, se arranca con una situación que no iba a funcionar", al tiempo que remarcó que en la actual gestión "no hay rumbo ni plan".



En cambio, el fundador del PRO dijo que en su gestión "la Argentina tenía un rumbo, una idea, todos los líderes mundiales vinieron al país y dijeron sigan por este rumbo".



"Todos nos apoyaron porque estábamos construyendo una relación con el mundo y una cultura del trabajo", remarcó, mientras que dijo que ahora "8 de cada 10 jóvenes dice que se quiere ir del país".