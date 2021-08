Emanuel Gainza: “No considero que haya una interna entre el Pro y Radicalismo”

El exconcejal de Paraná, Emanuel Gainza, habló de las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se refirió a la reunión que se organizó salón del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos para dialogar sobre la fiscalización de la lista que encabeza Rogelio Frigerio.



“La ciudadanía está preocupada por otros temas importantes y no por donde se realiza una reunión. La sociedad está pidiendo en que nos dediquemos en hacer propuestas concretas”, expresó a Elonce TV Emanuel Gainza.



“Toda nuestra energía es que el kirchnerismo no consiga la mayoría en el congreso. Estoy convencido de que, del 12 de septiembre, las dos listas de Juntos por El cambio vamos a trabajar todos juntos. LA ciudadanía está esperando nuestra coalición para enfocarnos en las soluciones. Tenemos que dejar de lado las cosas que no interesan”, dijo.



“Estamos trabajando fuertemente en la candidatura de Rogelio Frigerio, porque tiene un proyecto en la gobernación y en una propuesta para Paraná. Nos ocupa pensar la ciudad a partir del 23 de noviembre”, agregó.



Sobre la interna en Juntos por el Cambio, señaló que “no considero que sea una interna entre el pro y el radicalismo. La lista de Frigerio tiene muchos nombres radicales”.