Labraron acta a Macri: no estaba en el domicilio que informó para su aislamiento

El ex presidente no se encontraba en la casa de la localidad bonaerense de San Isidro en la que había dicho que pasaría la cuarentena tras volver a la Argentina desde Europa.



Tras conocerse la noticia, su abogado Pablo Lanusse afirmó que el ex jefe de Estado había informado que "por razones de fuerza mayor" debía cambiar de domicilio.



Según consta en el acta que labró un inspector del Ministerio de Salud, Macri y su familia no se encontraban en la casa de San Isidro al momento de visitar el lugar este viernes a las 18:30.



"Mauricio Macri al llegar al país informó su domicilio. Allí surgió causal fuerza mayor que impuso necesidad mudar lugar aislamiento con su familia, previa consulta e informe a las autoridades correspondientes. Si están labrando actuaciones, acreditaremos eso. No todo es lo mismo!", aseguró Lanusse a través de su cuenta de Twitter.



El líder del PRO regresó al país el 9 agosto tras permanecer 43 días en Europa, junto a su esposa Juliana Awada y su hija menor, Antonia.

Macri viajó a España a finales de junio e intentó volver durante julio, pero no lo logró debido a las restricciones impuestas en el país, por lo que pasó casi un mes en calidad de varado en el exterior.



Ahora, el líder del PRO se encuentra dentro de los siete días de aislamiento obligatorio, tal cual establece la normativa vigente para quienes regresan a la Argentina desde el exterior.



Al salir del país, Macri viajó primero a Madrid, España, donde presentó su libro "Primer tiempo", y más tarde partió rumbo a Zúrich, Suiza, para cumplir con sus tareas como titular de la Fundación FIFA.





NA