Programa Mejor es Hacer: entregaron aportes a proyectos con impacto social

La subsecretaria de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosa Silva, encabezó este jueves junto con al secretario de Gobierno de Santa Elena, Francisco Rossi, el acto de entrega de aportes a proyectos de abordaje territorial presentados por la sociedad civil. También participaron de la actividad el senador Amilcar Genre Bert; y la subsecretaria de Desarrollo Humano y Políticas del Cuidado, Muriel Stablun.Al hacer uso de la palabra, Silva manifestó: “Tal como no sindica nuestro gobernador Gustavo Bordet y nuestra ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, estamos presentes en territorio, y en la oportunidad entregando aportes del programa Mejor es Hacer, lo que nos es algo muy significativo, porque, cada uno de los autores de los proyectos estuvo trabajando en un contexto muy difícil para el trabajo comunitario y lo sostuvieron a pesar de todo. Felicitarlos por la labor que hacen, y agradecerles por la predisposición y la confianza en el Estado, sin eso es muy difícil pensar la tarea colectiva”.Por su parte, Rossi mencionó: “Quiero agradecer al gobierno de la provincia y al Ministerio de Desarrollo Social que hacen posible la concreción de estos aportes, que benefician no solo a sus destinatarios sino a toda la comunidad, son motivo de alegría y festejo. Estamos muy agradecidos”.En la misma, el senador dijo: “Es muy bueno poder estar hoy en la entrega de estos aportes, sobre todo en los tiempos tan complejos que nos han tocado atravesar con la pandemia, es un gusto que esto se pueda dar, no tenemos dudas que esto se va a repetir porque la predisposición y la presencia del Ministerio de Desarrollo Social es constante. Muchas gracias por estar”.Durante la actividad se concretó la entrega de cuatro aportes a proyectos seleccionados de la localidad de Santa Elena. Es de destacar que en total en el departamento La Paz fueron aprobados 20 proyectos, siendo el monto total de inversión por parte del Estado provincial de más de 400 mil pesos.En la oportunidad recibieron fondos, que serán destinados a financiar insumos, recursos y bienes muebles, entre otros, proyectos de temáticas referentes a cultura, cuidado del medio ambiente, termotanques solares, huertas agroecológicas y políticas del cuidado femenino.También participaron de la actividad, la secretaria de Desarrollo Social municipal, Carolina Zalazar y el coordinador de Comedores, Gastón Rivero, entre otras autoridades.