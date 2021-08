La oferta exportable de Entre Ríos está en la agenda del BICE

El Banco de Inversión y Comercio Exterior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, es una entidad pública argentina fundada en 1992 que está orientada a financiar la inversión y la exportación e importación en los sectores productivo y de servicios.Es un banco comercial de segundo grado, focalizándose en las pequeñas y medianas empresas y dirigido a los sectores y regiones prioritarios que determine en concordancia con la política de desarrollo elaborada por el Ministerio de la Producción.En este sentido, busca responder a la demanda de servicios financieros por parte del sector productivo, proveer asistencia integral a los exportadores, apoyar las oportunidades de negocios dentro de las cadenas de valor para la mejora de la competitividad y brindar servicios de apoyo no financieros a las empresas, haciendo hincapié en las economías regionales y en la financiación de proyectos de largo plazo donde la banca comercial no llega.Con este objetivo, la entidad cuenta con distintos programas y líneas de fomento como la Internacionalización de Pymes con tasas bonificadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, que está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país con tasas de financiamiento en dólares, con plazos y períodos de gracia muy ventajosos y con condiciones especiales para nuevos exportadores o exportadores no frecuentes.También cuenta con un cupo especial para empresas lideradas por mujeres y empresas que exporten a Brasil.Además del ministro Bahillo, formaron parte de la comitiva del gobierno entrerriano, el secretario de Industria y Comercio, Fernando Caviglia; el director de Industria, Cristian Kaehler; y el director de Desarrollo Económico Territorial, Oscar Bustamante.