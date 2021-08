Clases en burbujas: “Es el mecanismo que nos permite seguir cuidándonos”

El gobierno provincial -a través del CGE- y los sindicatos docentes acordaron el sostenimiento de la bimodalidad para el dictado de clases, la cantidad máxima por burbujas, el distanciamiento y los espacios para mantenerlo, las partidas para garantizar esta forma de trabajo y el funcionamiento de comedores escolares. Así se resolvió en una nueva reunión de la Comisión Negociadora de la Paritaria de Condiciones Laborales, la que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.el secretario general de Agmer, Marcelo Pagani.Y en ese sentido, aclaró: “Se sigue sosteniendo la presencialidad cuidada a través del sistema de burbujas y la bimodalidad, por eso este espacio (el de la paritaria por Condiciones Laborales) nos permite expresarnos y poder avanzar”.“La lógica pasa por no tener más de 15 alumnos por burbuja porque es el mecanismo que nos permite seguir cuidándonos hasta tanto desciendan los casos, se avance con la doble vacuna para un universo mayor y ceda el frío”, argumentó el sindicalista al hacer referencia al “aforo de cada escuela en función de las medidas de cada aula”.“Nadie puede determinar donde una persona se contagia. Y en el momento más complicado de la pandemia, cuando el sistema sanitario estaba colapsado, la escuela en la no presencialidad bajaba el nivel de circulación y en el mundo estaba comprobado que cuando bajan los niveles de circulación, bajan los niveles de contagio; por eso planteábamos la no presencialidad”, refirió a la decisión de Amger por la que se oponían al retorno a las aulas.Para finalizar, Pagani valoró que “ante la secretaría provincial de Trabajo se firmó un acuerdo paritario que dará estabilidad laboral a miles de compañeros del nivel secundario que desde 2003 no tenían la posibilidad de titularizar sus horas cátedras y cargos iniciales”.