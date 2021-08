Gobierno avanza en un certificado de vacunación para inmunizados fuera del país

El Gobierno avanza en estos días en la implementación de un certificado de vacunación digital destinado a aquellas personas que fueron voluntarias en los ensayos clínicos de las dosis anticovid-19 o las que recibieron la inmunización fuera de Argentina.



El documento se encuentra actualmente disponible en la aplicación Mi Argentina, dentro de la sección "Mi Salud", con la información detallada del fármaco recibido, el número de lote, la fecha y la posta de vacunación.



Pero esto es sólo para los argentinos vacunados en el marco de la campaña que lleva adelante el Ministerio de Salud en cooperación con las carteras sanitarias provinciales y la de la Ciudad de Buenos Aires.



A mediados del año pasado, este periodista decidió sumarse al ensayo de la vacuna china Sinopharm y, pese a haber recibido la primera dosis en los primeros días de agosto, la aplicación Mi Argentina no contiene detalle alguno e incluso informa que "no registra vacuna contra el Covid-19".

En este caso, lo único que certifica la inyección es un documento físico entregado en la sucursal Vacunar a la que concurrió y en el que se detalla la dosis, su lote, fecha de visita y nombre del profesional a cargo.



En esa misma sede del centro que forma parte del ensayo impulsado por la Fundación Huésped se le solicitó "guardar el certificado" hasta tanto no exista una actualización de Mi Argentina u otro medio del Gobierno.



Exactamente en la misma situación se encuentran el resto de los voluntarios y vacunados fuera del territorio nacional, es decir, sus casos no están en el registro oficial de vacunados que están en el país.



Con un horizonte en el que se proyecta que varios países más incluyan como requisito fundamental para su ingreso presentar esta documentación, Salud comenzó a trabajar en una opción para incluir a este grupo.



Según fuentes oficiales con las que Ámbito se contactó, aún no se conoce una fecha de lanzamiento pero el certificado será digital y se estima que se utilizará la app Mi Argentina aunque previamente se publicará en el Boletín Oficial una "resolución ministerial".



Este jueves, en una conferencia de prensa junto al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la titular de la cartera, Carla Vizzotti, adelantó que el "trámite será a distancia" y destinado a los que hayan completado el proceso de vacunación, quienes podrán así solicitar la inscripción en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).



