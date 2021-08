Fernández y Bordet anunciaron medidas, obras e inversiones para Entre Ríos

Estuvieron presentes durante el acto en la ciudad de Concordia el gobernador de Tucuman, Juan Manzur, los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Trabajo, Claudio Moroni, de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Agricultura, Luis Basterra; la vicegobernadora Laura Stratta, el titular del Enohsa, Enrique Cresto, legisladores y legisladoras nacionales y ministros y ministras de la provincia.También participaron la directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello“Este anuncio fue largamente esperado y tiene que ver con mejorar la calidad en el empleo en esta zona con el trabajo temporario”, celebró Bordet durante su intervención. En esa línea, el presidente recordó que “existía un dilema entre los planes sociales y el trabajo y lo resolvimos para que convivan”.El acto tuvo lugar en la planta de empaque de cítricos, Argencitrus SA, ubicada en la ruta 22, del departamento Concordia. Allí se hizo la presentación del plan para la promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales en todo el país. En nuestra provincia se beneficiarán alrededor de unos 30.000 trabajadores, entre ellos del sector citrícola y arandanero.También se firmaron convenios para la reconstrucción de caminos rurales, mejoras en rutas provinciales, inversión para las economías regionales y para la terminación del hospital Bicentenario, de Gualeguaychú, entre otros.Durante su discurso, Bordet destacó el desarrollo de las diversas economías regionales con las que cuenta Entre Ríos “que se transforman en cadenas de valor”, y resaltó que en muchas de ellas se desempeñan “trabajadores temporarios que asisten a sus labores en zafras”.En ese marco, puso de relieve el “largo debate” que implicó el anuncio que realizó hoy el presidente “para poder lograr condiciones de equidad que ayuden a dignificar el salario del trabajador zafrero”. Además, esto “también permite a los productores contar con mayores niveles de formalidad”.“Esto es algo muy importante porque mejora la calidad del empleo y mejora sustancialmente el ingreso y la dignidad de cientos de trabajadores del citrus y del arándano en esta ciudad", resaltó Bordet en referencia al anuncio que realizó Fernández y que permitirá que trabajadores temporales del sector rural puedan percibir beneficios sociales al tiempo que realizan su trabajo. “Es una medida que pone de pie el trabajo registrado y la inclusión social de muchos trabajadores", valoró el mandatario provincial.Por otra parte, Bordet habló de la importancia de la inversión nacional en la provincia de Entre Ríos. “Veníamos con una gran demanda contenida porque se habían detenido todas las obras con financiamiento del gobierno nacional, como la autovía de la ruta 18, otras obras viales, el hospital de Gualeguaychú”, recordó Bordet en referencia al gobierno nacional anterior.Sin embargo, “estos anuncios, como la ruta 18, las rutas 1, 2 y 28, en el norte entrerriano, y los caminos rurales que se harán a través del Ministerio de Agroindustria, nos posibilitarán liberar fondos para que también desde la provincia podamos seguir con estos tipo de acciones”.En otro orden, Bordet se refirió a las dificultades que surgieron a partir de la pandemia “que nos obliga a tomar decisiones en la incertidumbre". Puso de relieve el “esfuerzo enorme” del gobierno nacional “acompañando a las provincias”, teniendo en cuenta que el “sistema sanitario estaba muy debilitado porque se había bajado la categoría del Ministerio de Salud a Secretaría”.“Tuvimos que trabajar no sólo en cuidar a nuestra población, sino también en volver a poner en funcionamiento hospitales que estaban a punto de terminar y que no se habían hecho en cuatro años”, advirtió el mandatario provincial.En ese marco, indicó que “hoy, con esta firma para terminar el hospital Bicentenario de Gualeguaychú, se refuerza el hospital que se terminó en Paraná (De La Baxada)”, y resaltó la campaña de vacunación: “ayer en Entre Ríos superamos el millón de dosis aplicadas”, apuntó.“Este es el camino: seguir trabajando con el gobierno nacional y con municipios para abrir esta puerta de esperanza de salida de la pandemia y retomar lo que todos queremos, que es esta vida que queremos”, finalizó Bordet.Durante el cierre del acto, el presidente Alberto Fernández reiteró su decisión “la Argentina se federalice”, remarcó, y resaltó la dificultad de gobernar durante la pandemia."Siempre voy a estar agradecido a los gobernadores que gobernaron este tiempo la Argentina. Por eso siempre mi gratitud eterna, Gustavo (Bordet). Porque si no hubiera sido gobernador de Entre Ríos tal vez todo hubiera sido más difícil en Entre Ríos", expresó Fernández.Por otra parte, el presidente manifestó la necesidad de “erradicar las desigualdades” y mencionó la situación de las y los trabajadores de las cosechas. “Existía un dilema entre los planes sociales y el trabajo y lo resolvimos para que convivan, porque los planes fueron pensados con una lógica asistencialista. Nosotros dimos un paso importante, porque el objetivo nuestro es que la gente tenga trabajo”, enfatizó.“Tenemos que marchar poco a poco a construir el país que queremos”, continuó el presidente y señaló, en ese marco, la importancia de que las economías regionales como la del citrus crezcan y exporten.Recordó que la obra de la autovía 18 se comenzó durante el gobierno de Cristina Fernández, “¿Por qué les hicieron esperar cuatro años a los entrerrianos para tener esta ruta? Donde las rutas llegan, el desarrollo se moviliza”, indicó y enumeró otras obras como los hospitales o la construcción de viviendas que fueron abandonadas durante la gestión anterior. Aseguró que en su gobierno se retomaron esas obras, haciendo “lo que el mercado no hace. No importa quien hizo la casa, importa que los argentinos tengan un techo”, subrayó.En otro párrafo, el presidente expresó que sigue "con la vocación de siempre, de que de una vez y para siempre, los argentinos empecemos a tirar todos para el mismo lado" y bregó "porque la pandemia nos haya enseñado que la solidaridad es un valor muy importante entre nosotros". "La solidaridad nos hace mejores seres humanos y nos hace ser una mejor sociedad", sostuvo."Quiero aprovechar esta visita a Entre Ríos para renovar mi pacto con los entrerrianos, para decirles que viene un tiempo mejor. Fueron dos años muy difíciles pero los dos que vienen vamos a tener la revancha que nos merecemos para que hagamos de una vez y para siempre la Argentina que nos debemos. Vamos a vivir la vida que queremos", concluyó Alberto Fernández.Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se anunció el decreto de Promoción del trabajo registrado y ampliación de la protección social de los trabajadores y trabajadoras rurales de las economías regionales. Con la implementación de esta medida los beneficiarios de planes y programas sociales, y de empleo, como Potenciar trabajo y Tarjeta Alimentar, entre otros, podrán ser contratados en las actividades comprendidas sin que ello implique la pérdida de los beneficios que perciben.Asimismo, se establece una garantía por lo cual los titulares de las asignaciones universales que sean registrados en las modalidades temporarias del sector rural, percibirán las asignaciones familiares y contributivas que les corresponda, cobrando como mínimo el monto equivalente al ciento por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para protección social. Cuando cese el vínculo laboral, estos trabajadores tendrán derecho a las asignaciones universales, asegurando la continuidad sin interrupciones de la cobertura prestacional de la seguridad social.De esta manera se facilita la contratación de trabajo registrado en el ámbito de las economías regionales y se amplía la protección social de los trabajadores rurales temporales y estacionales al compatibilizar la registración laboral y la seguridad social contributiva con el mantenimiento de los beneficios de la protección social no contributiva.Aproximadamente unos 250.000 trabajadores y trabajadoras, y sus grupos familiares, se verán beneficiados directamente por esta medida, lo que representa un tercio del total de los trabajadores rurales asalariados. De esta manera, se responde también a una de las principales demandas del sector de la producción y el trabajo de las distintas economías regionales del país para la registración laboral en el ámbito de dichas como condición para su crecimiento y consolidación de sus capacidades exportadoras.La medida en Entre Ríos beneficiará a unos 30.000 trabajadores, entre ellos del sector citrícola y arandanero.El objetivo de la iniciativa es el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales.En tanto, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, precisó que el plan de obras públicas en Entre Ríos contempla obras que son “muy importantes” y mencionó el tramo que se inauguró este jueves de la autopista de la autovía Concordia-Paraná y los tres tramos que están en ejecución. "Son más de 230 kilómetros, 18 mil millones de pesos que se están invirtiendo. Una inversión que queda aquí en Entre Ríos", precisó, además de destacar lo que implican estas obras para el corredor bioceánico para la producción.Mencionó las obras que se ejecutaron para la salud y el desarrollo, y apuntó que "siempre Argentina salió de las crisis tomándose de la producción nacional, el empleo y la obra pública. Hoy esos ejes son fundamentales en la agenda del gobernador en esta provincia y en el trabajo que se viene haciendo desde Nación", remarcó y citó algunas de las obras que se están ejecutando.El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en un esfuerzo conjunto con la provincia de Entre Ríos, a través del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, destinarán más de 3.330 millones de pesos para infraestructura vial de las siguiente obras de Entre Ríos:1.690 millones de pesos para la readecuación de caminos rurales entre la localidad de Bovril y la ruta nacional Nº 12;1.600 millones de pesos para la obra de readecuación de caminos rurales en el tramo de la ruta provincial Nº 32 a la ruta provincial Nº 34;60 millones pesos para la compra de maquinaria agrícola y el mantenimiento de caminos rurales.Además, a través de distintos programas nacionales de acompañamiento en inversión productiva, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación transfirió más de 36 millones de pesos para potenciar los sectores productivos citrícolas, tamberos, frutihortícolas, pesca artesanal, productores de propóleo, porcinos, productores de nuez pecan y sector forestal de la provincia.En tanto, en el marco de la tradición forestal de Entre Ríos, se anunció un nuevo financiamiento para el impulso de este sector por 450 millones de pesos. Una línea de crédito destinada a las mipymes forestoindustriales de todo el país para mejorar su capacidad de producción y para la compra de bienes de capital.También en la actividad se informó que, a través del Ministerio de Obras Públicas, se gestiona una cartera plurianual de obras y proyectos en la provincia de Entre Ríos con una inversión comprometida que alcanza los 51.218 millones de pesos.En este marco, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, anunció la inauguración de la obra de transformación en autovía en 61,88 kilómetros de ruta nacional Nº 18, entre Arroyo Sandoval y la intersección con ruta nacional Nº 14 por una inversión total de 3.014 millones de pesos.También la adjudicación en agosto de 2021 de los planes directores de agua potable en Diamante y sistema de desagües cloacales en Villaguay por una inversión de 1.915,7 millones de pesos. Financiamiento además de la obra de rehabilitación y reconstrucción de distintos tramos de las rutas provinciales Nº 1, Nº 2 y Nº 28 por una inversión estimada en 8.117 millones de pesos.Además, inicio del proceso licitatorio de la costanera Nébel en Concordia por un monto de 628 millones de pesos.Finalmente, el gobernador Bordet junto al ministro Katopodis procedieron al acto de firma correspondiente del Acta Acuerdo para el Financiamiento de la terminación de la etapa final del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú en el marco de la Red de Emergencia Sanitaria Covid 19 por una inversión de 762 millones de pesos.