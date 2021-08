Carrió apoyó a Galimberti y Schneider e hizo una advertencia a los entrerrianos

Llamado

Advertencia

Historial

Pese a que el frente Juntos por el Cambio, busca dejar atrás las tensiones internas de cara a las PASO del 12 de septiembre y con Mauricio Macri nuevamente en el país, Elisa Carrió se metió en la campaña interna y apuntó a un ex ministro nacional, Rogelio Frigerio.Carrió se metió en la interna de Juntos por Entre Ríos al reunirse con los candidatos opositores de Frigerio.La líder de la Coalición Cívica recibió este miércoles por la tarde, a los candidatos de la lista que enfrenta a Rogelio Frigerio. “Reunida con Pedro Galimberti, Dario Schneider, Mariana Salinas, Mariela Gallinger, Flavia Pamberger. Pre candidatos a diputados nacionales. Lista 502 B”, escribió la líder de la Coalición Cívica en su red social Twitter.Posteriormente, Carrió subió un video dirigido a los entrerrianos y llamó a votar por esa lista integrada por candidatos que “son intendentes que tienen gestión” y cuya nómina está integrada por “radicales y gente del PRO”.Asimismo, “Lilita” destacó que la ex diputada de la Coalición Cívica, Hilma Re, apoya esta alternativa de los intendentes de Chajarí y Crespo. Finalmente, cerró con un pedido y una advertencia a los entrerrianos, en la que arremetió sin nombrarlo, contra Rogelio Frigerio.Carrió llamó a votar la lista encabezada por Pedro Galimberti, que compite en Entre Ríos, contra el exministro del Interior. “Miren que hay uno que los va a traicionar”, advirtió la referente en un video publicado en su cuenta de Twitter.“Hay mujeres de Concordia, de Ramírez, de Crespo, todos tienen gestión y tienen causa. Acá hay radicales, hay gente del PRO y de la Unión Cívica. Estamos todos juntos. Voten esta lista, eh”, enfatizó.Carrió, al igual que el expresidente Mauricio Macri juegan fuerte en la interna de Juntos por el Cambio al responsabilizar a Frigerio y al extitular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó de haber perdido las elecciones en 2019.No es novedad que Carrió acusa al ex ministro de haber hecho su propio juego político desde el Ministerio en su relación con gobernadores e intendentes. “Frigerio esconde muchas cosas, además nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Porque hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno”, dijo en 2019.Había dicho también que al ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri “sólo lo veo con gobernadores peronistas”. Y Frigerio le respondió desde el más puro sentido común, se podría decir, incluso, republicano: “Me pagan para generar consensos. Tenemos pocos diputados y senadores, y solo cinco gobernadores de nuestro espacio ¿Cómo no me voy a juntar con la oposición si necesito sacar adelante leyes para transformar el país? Es mi trabajo”.Después de la derrota electoral de octubre de 2019, Carrió insistió: “Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ, incluso ministros”.