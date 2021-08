“Priorizamos la obra pública y el desarrollo social y humano”, afirmó Bordet

Fue al recorrer el renovado acceso a San José por la ex ruta provincial Nº 26.El mandatario recorrió este miércoles la obra de la ruta 26, comenzando en la intersección de la rotonda de la ruta nacional Nº 14 y el acceso a San José por la ex ruta provincial Nº 26, acompañado por el intendente de San José, Gustavo Bastian. En ese marco, adelantó la intención de continuar con la ruta 26 en el tramo entre San José y Colón, y dijo que eso es un “gran desafío que tenemos para poder unir las dos ciudades, en esta misma ruta, que hoy prácticamente es todo un núcleo urbano”.Dijo que se apunta a que “ser un concepto de Ruta Segura, con posibilidad de sobrepaso, cordones cuneta, y mucha tecnología que alivie no solo el tránsito sino que evite fatalidades en accidentes automovilísticos que nos duelen a todos”.Allí mencionó el trabajo en obras viales que se vienen llevando adelante “porque hay una decisión del presidente Alberto Fernández de retomar todas las obras viales que estaban paradas”, y mencionó “el caso de la ruta 18, la 6 y otras más”, lo que “nos ha permitido liberar fondos provinciales para poder hacer otro tipo de obras que son secundarias pero no menos importantes, porque benefician a productores y las zonas rurales que es donde estamos poniendo mucho esfuerzo para poder seguir trabajando, y esto que hablo en materia vial, también se refleja en otro tipo de obras”.“Cuando se trabaja desde el conjunto con el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales, los beneficios se ven y las obras también aparecen y se ven”, completó.En ese marco, Bordet puso de manifiesto su “alegría y emoción por esta obra”, y recordó que cuando era chico y viajaba a San José de visita, “en ese momento las losas de la ruta 26 eran algo magnífico, pero después de 50 años, estaban tan deterioradas que fue lo primero que me pidió Gustavo (Bastian) como intendente para poder solucionar este problema”.Dijo que posteriormente “nos pusimos a trabajar con Vialidad nacional, y con Alicia Benítez en Vialidad provincial, que estuvo recorriendo la zona, y hoy llegamos a la inauguración”.Asimismo, informó que “está lista la resolución para todo lo que es la alcantarilla en el Arroyo El Doctor, que también está listo y previsto”.“(Estamos) trabajando como lo venimos haciendo desde el primer día de gestión con Gustavo y su equipo para poder generar acciones que vayan mejorando la calidad de vida de todos los vecinos cotidianamente”, sostuvo.Participaron también, junto al gobernador Bordet y su esposa Mariel Ávila; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; el diputado Mariano Rebord; el senador nacional, Edgardo Kueider; el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; la diputada Nacional Carolina Gaillard; el senador Mauricio Santa Cruz; el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte; la viceintendenta local, Mariza Folonier; la subsecretaria de Juventud, Brenda Ulman; y el coordinador de Municipios de la Región Centro, Tomás Ledesma.Por otra parte, respecto de la ruta 23, Bordet indicó que "está en el tramo final, tiene un financiamiento por el Banco Interamericano de Desarrollo, falta el último trámite para que llamemos a licitación. Es el tramo que va de Pronunciamiento a Villa Elisa para completar esta parte que quedó en el medio”. Informó entonces que “calculo que en cuanto el Banco nos de la autorización, ya estaremos licitando, así que muy pronto estaremos en obra para terminar este tramo de la ruta 23”.En otro orden, hizo mención a la presencia de Enrique Cresto, que es el titular de Enohsa, y destacó que “hay una transformación en la obras de saneamiento en materia de agua potable y cloacas en todo el territorio de la provincia. Había mucha demanda contenida, hoy en todas las localidades se está trabajando con este tipo de obras que impactan favorablemente en la salud de las personas y otro tipo de obras del gobierno nacional”.Por último, informó que “están listos para licitar los desagües pluviales de Maipú, que es algo muy importante para los vecinos porque va a evitar anegamientos”.Por su parte el intendente de la localidad, Gustavo Bastian, se refirió a la obra como “muy importante”. “Es una obra que más allá de permitir un acceso nuevo a la ciudad conecta a los barrios de Perrucho, San Bernardo, El Brillante, San Miguel, El Colorado, da la posibilidad, por este tramo transita mucho lo que es la producción de nuestra ciudad y nuestro departamento”, contó.“Es muy emocionante poder esta inaugurando esta obra. Para nosotros es una emoción tremenda", enfatizó.En la oportunidad, el gobernador entregó aportes, para proyectos seleccionados de la ciudad de San José. En total, en el departamento Colón fueron aprobados 27 proyectos siendo el monto total de inversión de 441 mil pesos.El Programa Mejor es Hacer es una herramienta de abordaje territorial para acompañar la realización de acciones y actividades que realizan personas u organizaciones de la sociedad civil. El Estado provincial otorga aportes no reintegrables de hasta 50 mil pesos, con el objetivo de potenciar pequeñas iniciativas y experiencias de trabajo solidario en pos de una comunidad mejor.En el marco de la implementación de Cuidadores de la Casa Común del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia también entregó un aporte de 715,800.00 pesos para poder ejecutar el programa en la localidad. Dicho aporte contempla la capacitación durante ocho meses y la entrega de herramientas para 12 jóvenes de la localidad, que forman parte de la reserva educativa Los teros de la ciudad.El Programa Cuidadores de la Casa Común se inspira en la carta encíclica Laudato Si, del Papa Francisco. Pretende generar nuevas condiciones de integración para los jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial a través de la formación y generación de trabajo digno en actividades vinculadas al cuidado de la casa común (medio ambiente).La reconstrucción del acceso a San José por la ex ruta provincial N°26, en el departamento Colón, consiste en la mejora de unos 3,5 kilómetros con una inversión provincial superior a los 111 millones de pesos.La ex R.P. Nº26 se extiende desde el empalme (distribuidor) con la autovía de la ruta nacional Nº14, hasta la ciudad de Colón. El tramo intervenido es comprendido entre el fin de la rama del distribuidor antes dicho y el puente sobre arroyo El Doctor, con una longitud de 3.568 metros.Las tareas incluidas en el proyecto original fueron la demolición de las losas que se encuentran en mal estado; construcción de base y sub base, ambas de suelo calcáreo con la adición de cemento; construcción de dos capas asfálticas de 7 cm de espesor cada una; limpieza y rectificación de cauce del Arroyo Perucho Verna; ensanche de calzada hasta llegar a los 7 metros e instalación de semáforos en el acceso al Barrio “El Brillante”.Además, mediante una modificación de obra se adicionaron diversas mejoras de los desagües existentes a fin de garantizar el correcto drenaje de la Ruta. Estas comprenden la protección contra la erosión mediante colchonetas a la entrada y la salida de la alcantarilla oblicua en la zona de conexión con la ruta nacional N° 14 y rectificación de cuneta de la misma zona; construcción de alcantarillas en las calles que tienen su intersección con la ex ruta provincial N°26; demolición de algunas alcantarillas de acceso a propiedad existentes para reemplazarlas por alcantarillas de mayor sección y con cabezales; construcción de nuevas alcantarillas con cabezales en accesos a propiedad que no poseen actualmente; aumento de sección en dos alcantarillas transversales de la ruta, en Progresivas 2460 y 3160; construcción de cordón cuneta en Dársenas de la Escuela N° 34; repavimentación y reconstrucción de juntas en puente sobre arroyo el Doctor.