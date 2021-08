Abren convocatoria destinada a impulsar nuevas cooperativas entrerrianas

Destinatarios y preinscripción

El programa tiene como objetivo impulsar y fortalecer a grupos cooperativos y pre-cooperativos que se encuentran en etapa de conformación y consolidación, con el fin de potenciar sus capacidades y brindarles los elementos necesarios para su fortalecimiento."Este nuevo programa, que se suma a las diversas líneas que tenemos en materia de Economía Social, busca acompañar la consolidación del proceso productivo que llevan adelante las cooperativas. Es una política destinada a quienes están comenzando este camino, porque como ha señalado el gobernador Gustavo Bordet estos grupos asociativos posibilitan la generación de empleo en las comunidades y reactivan el circuito económico entrerriano y regional", destacó la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.Por su parte, el secretario de Economía Social, Luis Precerutti, señaló: "La importancia de este programa radica, fundamentalmente, en que las cooperativas son uno de los motores de la economía social en la provincia. Por eso el objetivo que perseguimos, con este programa, es el de poder fortalecer, capacitar e impulsar a las cooperativas que se encuentran transitando sus primeros años de existencia así como a aquellas que aún están en proceso de conformación".En la misma línea, el presidente del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (IPCYMER), Ricardo Etchemendy, agregó: "A través del Ministerio de Desarrollo Social se implementará este programa, que se constituye como un proyecto muy importante porque funciona como una herramienta que impulsa la provincia, como política de Estado, para las cooperativas".Impulso Cooperativo está destinado a cooperativas que cuenten con matrícula activa y no más de tres años de existencia, así como a aquellas pre-constituidas que se encuentren en funcionamiento y tengan su matrícula en trámite en el IPCYMER.La preinscripción se realizará de manera online, a través del siguiente formulario: https://bit.ly/3fQZfab, y dUna vez evaluada la documentación, se comunicará de manera telefónica a los grupos cooperativos y pre-cooperativos que quedaron seleccionados para participar del Programa.Por consultas,o por correo electrónico a impulsocooperativo.er@gmail.com Una vez que los grupos son seleccionados y quedan inscriptos formalmente al programa, el mismo contempla un ciclo de capacitación, conformado por seis módulos que serán dictados de manera presencial o virtual, según la situación contextual y epidemiológica lo permita.La finalidad del aspecto formativo consiste en facilitar herramientas técnicas y metodológicas para fortalecer los equipos de trabajo de las cooperativas, que a su vez colaboren con la administración, crecimiento y sostenimiento de los emprendimientos.Aquellos grupos que sus integrantes cumplimenten con el 80% de la asistencia a las capacitaciones tendrán la posibilidad de acceder a un aporte no reintegrable para la compra de herramientas e insumos.El último de los módulos de la capacitación estará destinado a la formulación y presentación de proyectos, a fin de gestionar el aporte no reintegrable establecido por el programa.