Elecciones: cómo votarán las personas con síntomas compatibles a Covid-19

Sociedad Las personas que presenten síntomas de covid quedarán exceptuadas de votar

La Cámara Nacional Electoral (CNE) estableció que estará justificada la ausencia de personas con "síntomas evidentes compatibles" con el coronavirus en las próximas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en las legislativas nacionales.La decisión se enmarca en el protocolo sanitario que la CNE elaboró con la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud de la Nación para evitar contagios.la prosecretaria de la Justicia Nacional Electoral en Entre Ríos, Narubi Godoy.“La no emisión del voto se justificará a través de la web, en el Registro de Infractores, de manera accesible y sin ningún tipo de problemas; son 60 días con posterioridad a la elección para justificar por qué no fueron a la elección”, indicó al respecto.En ese sentido, Godoy aclaró que “si una persona con síntomas compatibles a Covid-19 o que sea considerado un caso sospechoso se presenta en una escuela y exige votar, como el derecho del sufragio tiene reconocimiento constitucional, se priorizará la posibilidad efectiva para que se ciudadano vote”. “Se le otorgará la prioridad para que no permanezca por mucho tiempo en el establecimiento”, remarcó., explicó la prosecretaria electoral.