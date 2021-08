El Presidente inauguró 100 obras en todo el país por $22.008 millones

El presidente Alberto Fernández inauguró, desde el partido bonaerense de Quilmes, un centenar de obras públicas que se llevaron a cabo en todo el país con una inversión total de 22.008 millones de pesos."Lo que queremos es la felicidad y la alegría de los nuestros. Merecemos un país más justo y más igual. Merecemos una Argentina que se desarrolle federalmente", aseguró el mandatario.Señaló que cuando habla de "los nuestros" se refiere a "los argentinos y argentinas, no a los que votan al Frente de Todos". Sostuvo que con ese criterio se realizan los centenares de construcciones en marcha."A nadie le preguntamos de qué partido provenía y en todos los lugares estuvimos presentes cuando nos necesitaron con obra pública", afirmó.El Presidente recordó "los contratos de la participación pública privada (PPP), formidable negocio para algunos y formidable desastre para el Estado, que fuimos desmontando uno a uno"."Muchas de esas obras que se hacían a través de esta PPP las empezó a hacer el Estado y nos dimos cuenta que costaba un tercio de lo que proponían las obras que se hacían a través de la PPP", indicó el mandatario.Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Fernández se comunicó por videoconferencia con gobernadores y autoridades de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires para la presentación de 5 obras destacadas, del total de 100 que se inauguran en 99 municipios de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."Cuando llegamos, el 10 de diciembre de 2019, había 270 obras y el 70 por ciento estaban paralizadas. En este momento tenemos 1.819 proyectos vigentes y hoy inauguramos 100 obras. Fue una decisión del Presidente poner los recursos en la obra pública", reflexionó el ministro.Los trabajos abarcan obras de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, hídricas, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social.En Quilmes, Alberto Fernández dejó inaugurada, junto a la intendenta Mayra Mendoza, la pavimentación y el mejoramiento urbano de la Avenida Santa Fe, entre Donato Álvarez y Camino General Belgrano, que contó con una inversión de 551,6 millones de pesos y beneficiará a alrededor de 200 mil personas."Esta obra significa mucho por la conexión de nuestros barrios. Era más fácil desde estos lugares llegar a la Ciudad de Buenos Aires que desarrollarse en el mismo distrito. En Quilmes no queremos ser una ciudad dormitorio; el conurbano no puede ser el patio trasero de la Ciudad de Buenos Aires", dijo la intendenta Mendoza.Entre los trabajos que quedaron habilitados mediante videoconferencia se encuentran los 61 kilómetros de la nueva autovía de la Ruta Provincial N°11, entre General Lavalle y Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, con 2.546 millones de pesos de inversión.Desde allí el gobernador Kicillof afirmó que "esta obra es importantísima, no solo para la provincia sino para todo el país. La ruta 11 vamos a terminarla en octubre y la ruta 56 en diciembre. 158 km de autopista que les va a cambiar la vida a todos los argentinos".El presidente Fernández también dialogó con el gobernador Gerardo Zamora para dejar inaugurado el azud de derivación sobre el Río Salado, junto al canal de enlace y empalme al canal de Dios (Cruz Bajada), en Santiago del Estero que, con una inversión de 2.682 millones de pesos, impactará en la vida de más de 35.000 personas.

A su vez, se conectaron el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill, para presentar la finalización de las obras de reacondicionamiento del sistema canal San Antonio - Arroyo de Las Tortugas (tramo San Francisco - Carcarañá) con un presupuesto de 1.507 millones de pesos.Además, en comunicación con el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri, se realizó la inauguración parcial de cuatro puentes que habilitan el tránsito en 27,4 km (30,5 km totales) de la obra de conversión en autopista de la RN 22, a lo largo de 73 Km, desde Godoy hasta el cruce de acceso a la isla Jordán, en Río Negro, proyecto en el que se invirtieron 8.070 millones de pesos.