PASO en Entre Ríos: El padrón electoral estará habilitado el 13 de agosto

Política La Cámara Nacional Electoral aprobó un protocolo sanitario para las elecciones

El padrón electoral habilitado para votar en las próximas elecciones nacionales se incrementó poco más de 7% en comparación con los comicios presidenciales de 2019.que “el próximo viernes las personas podrán consultar si están en el padrón electoral. En tanto, a partir del 28 de agosto va a estar disponible la consulta web del lugar y la mesa de votación de los ciudadanos de la provincia”.A los lugares de votación se incorporan 97 escuelas en Entre Ríos, en total serán 661 escuelas habitadas para las elecciones con 3.355 mesas habilitadas, “este aumento de mesas, tiene que ver con las medidas de distanciamiento que hay que cumplir por la pandemia”, señaló Godoy. En tanto, indicó que son 1.110.995 de votantes en la provincia, y en estas elecciones se agregaron “30.294 nuevos electores que emitirán su elección por primera vez”.La Cámara Nacional Electoral (CNE) en el artículo 11 de la acordada 83, en el que estableció un "protocolo sanitario" para la realización de los comicios en este contexto de pandemia.Al respecto, la prosecretaria electoral señaló que “la obligatoriedad del sufragio se mantiene igual. Solamente están exento de votar los menores entre los 16 y los 18, y los mayores de 65 años”. Sin embargo, aclaró que las personas que estén comprendidas en el protocolo sanitario de covid siendo un caso confirmado, sospechoso, contacto estrecho o formen partes del grupo de personas de riesgo “no se los exime de la obligación de votar, sino que se les facilita la justificación de la no emisión de su voto”.Aquellas personas, podrán tramitar el justificativo de no emisión del voto a través del portal web de la Cámara, en la sección de infracciones al acto electoral. “Las personas que no tienen certificado, les solicitamos que se comuniquen con la Secretaria Electoral Nacional, para indicarle los pasos a seguir”, comentó.En tanto, aclaró que “ellos deben garantizarles a las personas su derecho a votar, más allá de la condición del covid, pero también garantizarles la salud de toda la población que se encuentra en la institución”. En ese caso, se capacitarán a las autoridades de mesas, delegado judicial y al facilitador sanitario, “para que se le otorgue prioridad a quienes presenten síntomas compatibles con coronavirus o que pueda ser considerado un caso sospechoso”.Se incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus. “Esta persona estará identificada en cada establecimiento y será la encargada de asegurar que se cumplan las medidas del protocolo”.“Desde la Secretaria Electoral preferimos no emitir normas taxativas, ya que preferimos que las cuestiones que tienen directa vinculación con la estructura de las escuelas de Entre Ríos, sean coordinadas entre el delgado de la Justicia Electoral Nacional y el facilitador sanitario”, explicó.Godoy indicó que el registro de postulantes para autoridades de mesa continúa abierto durante todo el proceso electoral. Para inscribirse deben ingresar a la página de la Cámara Electoral a sección de postulantes.“Se estableció el pago total de $4.000 para las autoridades de mesas. $2.500 por concurrir el día de la votación a ejercer su función y $1.500 por realizar una capacitación previa, las cuales serán virtuales”, comentó.“Las designaciones ya están en manos del correo argentino, por lo cual algunos ciudadanos recibieron sus notificaciones”, señaló.En Entre Ríos, El Juez Federal con competencia electoral de Entre Ríos, Leandro Ríos, aprobó la oficialización de las boletas de las distintas alianzas y agrupaciones políticas.