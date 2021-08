Macri regresó al país tras más de 40 días en Europa y se suma a la campaña

El ex presidente Mauricio Macri regresó hoy al país tras permanecer 43 días en Europa y tiene previsto sumarse a la campaña de los postulantes de Juntos por el Cambio rumbo a las PASO del 12 de septiembre.El ex jefe de Estado, su esposa Juliana Awada y su hija menor, Antonia, arribaron al aeropuerto internacional de Ezeiza en horas del mediodía a bordo de un vuelo de Iberia.Macri viajó a España a finales de junio e intentó volver durante julio, pero no lo logró debido a las restricciones impuestas en el país, por lo que pasó casi un mes en calidad de varado en el exterior.Ahora, el líder del PRO deberá realizar siete días de aislamiento obligatorio en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, tal cual establece la normativa vigente para quienes regresan a la Argentina desde el exterior.Al salir del país, Macri viajó primero a Madrid, España, donde presentó su libro "Primer tiempo", y más tarde partió rumbo a Zúrich, Suiza, para cumplir con sus tareas como titular de la Fundación FIFA.El ex presidente llega ahora al país cuando faltan 34 días para las elecciones primarias de septiembre y su objetivo es trabajar en la campaña junto a los principales candidatos de Juntos por el Cambio.Además, Macri buscará ubicarse en un rol de importancia dentro del espacio opositor, luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ocupara los principales espacios de poder dentro del PRO.El ex presidente no estuvo en el país al momento del cierre de listas de candidatos nacionales, aunque desde Europa pidió que se le respetaran lugares a sus dirigentes más cercanos, luego de que la pulseada por las cabezas de lista la ganara Rodríguez Larreta, que logró ubicar a María Eugenia Vidal en Ciudad y a Diego Santilli en Buenos Aires.